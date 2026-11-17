La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, volvió a cuestionar el funcionamiento del Concejo Deliberante y denunció, en Radio Sarmiento, que algunas decisiones legislativas representan “palos en la rueda” para su gestión. En una entrevista radial, apuntó principalmente contra el tratamiento del presupuesto municipal, la falta de actualización de la tasa tributaria y la demora en la aprobación de balances, situaciones que, según sostuvo, dificultan la planificación y ejecución de políticas públicas en el departamento.

Rodríguez identificó el tratamiento del presupuesto como el principal traspié de su administración. Como consecuencia de la falta de aprobación de una nueva herramienta financiera, Chimbas continúa funcionando con un presupuesto reconducido y una tasa municipal que, según explicó, permanece en cero pesos.

“Yo creo que todas las acciones son para poner un palo en la rueda”, afirmó la jefa comunal, quien aseguró que se trata de una situación que viene señalando desde comienzos de año. En ese sentido, cuestionó que no se haya puesto en discusión cómo financiar los servicios que presta el municipio en un contexto económico complejo.

La intendenta también advirtió que la falta de un presupuesto actualizado repercute más allá de las cuentas municipales. Según explicó, hay obras y proyectos que no pudieron avanzar, entre ellos un centro cultural que estaba previsto para este año. “No se logró porque no permitieron”, sostuvo, al referirse a las dificultades que encontró su administración.

En esa línea, mencionó iniciativas vinculadas con educación, cultura, deporte y prevención de las adicciones, además de acciones para abordar la inseguridad. También planteó la necesidad de impulsar tecnicaturas secundarias orientadas a la realidad industrial del departamento para ampliar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y adultos.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la demora en el tratamiento de los balances municipales. Rodríguez indicó que el Concejo Deliberante todavía no había aprobado el correspondiente a noviembre de 2025, pese a que su administración presentó documentación de períodos posteriores. “Necesitamos que ellos cumplan con sus obligaciones, que aprueben lo que tengan y crean conveniente aprobar”, manifestó.

La jefa comunal aseguró que su gestión responde los pedidos de informes y que mantiene las puertas abiertas para que los concejales consulten con los secretarios municipales antes de presentar proyectos. Sin embargo, reclamó que las iniciativas legislativas contemplen su factibilidad económica y las posibilidades concretas de ejecución.

La tasa municipal y las dificultades para sostener los servicios

En medio de las críticas, Rodríguez confirmó que avanzará con la actualización de la tasa municipal, a la que definió como módica. La intendenta consideró que el municipio no puede continuar prestando servicios sin contar con recursos propios para financiarlos.

“Esto no podemos sostenerlo, un municipio que trabaje gratuitamente”, expresó. Además, señaló que Chimbas necesita contar con servicios acordes a su crecimiento y a su condición de municipio de primera categoría, especialmente ante el desarrollo de las rutas industriales y mineras que atraviesan la zona.

La discusión presupuestaria también se vincula con las obligaciones salariales. Rodríguez recordó que su administración debe afrontar las negociaciones paritarias mensuales, el pago de bonos a trabajadores contratados y el funcionamiento de las distintas áreas municipales, pese a trabajar con un esquema presupuestario elaborado para 2025 y desactualizado para las necesidades de 2026.

La intendenta tiene plazo hasta el 30 de noviembre para presentar el presupuesto y la ordenanza tributaria, luego de la prórroga otorgada por el Concejo Deliberante.

La recategorización de 256 empleados y el respaldo del Concejo

En otro tramo de la entrevista, Rodríguez destacó la aprobación unánime de la recategorización de 256 trabajadores municipales, una medida que, según explicó, no se realizaba desde 2022 para el personal de planta permanente.

La intendenta reconoció que el proceso también requirió negociaciones y evaluaciones económicas, pero sostuvo que era necesario reconocer los derechos adquiridos y la trayectoria de los empleados. En ese marco, agradeció públicamente a los concejales por acompañar la iniciativa, aunque remarcó que alcanzar la unanimidad no fue sencillo.

También anticipó que existe la posibilidad de avanzar con concursos de ascenso y oposición, aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida y que la propuesta continúa en etapa de evaluación.

Rodríguez pidió madurez política y no descartó una reelección

Consultada sobre la posibilidad de que las diferencias políticas se profundicen de cara al próximo año, la intendenta pidió mayor madurez institucional y sostuvo que las disputas partidarias no deberían anteponerse a las necesidades de los vecinos.

“Yo espero la madurez política de todos los actores políticos”, afirmó. Y agregó que las decisiones deben estar orientadas al bienestar colectivo, en lugar de responder a intereses individuales o electorales.

También reconoció que las diferencias con dirigentes de su propio espacio político le generan dolor. Sin embargo, insistió en que su prioridad debe ser atender las demandas sociales y las necesidades de los habitantes de Chimbas.

Por último, al ser consultada sobre una eventual candidatura para buscar un segundo mandato, Rodríguez dejó abierta esa posibilidad. Si bien aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva, sostuvo que tiene proyectos pendientes y que no descarta continuar al frente del municipio.