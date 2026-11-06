La intendenta Daniela Rodríguez encabezó la inauguración del nuevo sistema de iluminación LED en el barrio 7 de Septiembre, una obra financiada íntegramente con recursos de la Municipalidad de Chimbas para mejorar la seguridad urbana y la calidad de vida de las familias del departamento.

La intervención comprendió la instalación de 63 aparatos de 100 watts y se completó tras el anuncio realizado por la jefa comunal hace apenas dos semanas durante un encuentro con vecinos. Además del recambio lumínico, los trabajos incluyeron el acondicionamiento del puesto de medición y distribución de energía eléctrica, tareas de limpieza integral, despeje de árboles y la forestación de las dos plazas del sector gracias a la coordinación de distintas áreas municipales.

Durante el acto inaugural, del que participaron secretarios, directores, funcionarios, personal comunal y vecinos, Patricia Díaz expresó su agradecimiento en representación de la comunidad local, destacando que las nuevas luces representan un gran avance para caminar con mayor tranquilidad por las veredas y potenciar la seguridad cotidiana.

Por su parte, el responsable de la Dirección Impositiva, Martín Videla, puso en valor la labor mancomunada entre el municipio y los habitantes, señalando que estas acciones permiten que los niños puedan jugar en las plazas y los vecinos regresen seguros a sus hogares.

En el cierre de la jornada, Daniela Rodríguez reconoció especialmente el esfuerzo de los trabajadores municipales que intervinieron en las tareas de mejora y ratificó los ejes de su gestión. Al hacer referencia al cumplimiento de las demandas barriales, la intendenta concluyó: "Mi mayor capital es la palabra. No prometo nada que no esté a mi alcance. Si lo tengo, vengo y lo digo" asegurando que continuará dando respuestas concretas a todos los chimberos.