La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dio una definición pública que genera impacto político en el departamento y en todo el tablero de San Juan. Es que a la Intendenta le consultaron sobre si ella y Fabián Gramajo están trabajando juntos en el mismo proyecto y dijo sin rodeos: “No. No estamos. Estamos alejados".

Rodríguez sostuvo, en radio Amanecer, que Chimbas debió funcionar con un presupuesto reconducido y cuestionó la actitud de dirigentes y concejales que, según afirmó, tuvieron responsabilidad en esa situación. Incluso, aseguró que "atacaron a un gobierno del mismo color político", pese a que todos habían trabajado juntos durante la campaña electoral.

La intendenta evitó personalizar las críticas, aunque dejó en claro que el vínculo político con el entorno del exintendente quedó deteriorado después de las elecciones. "Yo tomo indicios de esta situación porque no estamos siendo el mismo equipo", afirmó, en la frase que terminó por blanquear una ruptura que hasta ahora se expresaba a través de gestos y especulaciones.

Pese al distanciamiento, Rodríguez aseguró que continuará enfocada en la gestión y remarcó que seguirá trabajando para que al departamento "le vaya bien", independientemente de las diferencias políticas.

La visita de Andino y el escenario del PJ

En otro tramo de la entrevista, la intendenta se refirió a la presencia del diputado nacional Cristian Andino en una actividad desarrollada en Chimbas, una visita que generó distintas interpretaciones sobre un eventual acercamiento político.

Rodríguez buscó desactivar esas lecturas y sostuvo que resulta natural que dirigentes del peronismo recorran distintos departamentos y compartan actividades institucionales y partidarias. En ese sentido, destacó el acompañamiento de referentes de su espacio y señaló que ese tipo de encuentros fortalecen tanto la gestión como la construcción política.

Internas, reelección y una posible fórmula

De cara al proceso electoral, la intendenta evitó confirmar si buscará un nuevo mandato al frente del municipio y explicó que esa decisión será analizada junto a su equipo cuando llegue el momento.

También se manifestó a favor de que el peronismo defina sus candidatos mediante internas abiertas, al considerar que ese mecanismo permite que la ciudadanía tenga una mayor participación en la elección de los postulantes.

Por último, descartó las versiones que la ubicaban como posible compañera de fórmula de Cristian Andino en una candidatura a la Gobernación. Aunque reconoció que la política es dinámica y los escenarios cambian constantemente, aseguró que hoy su principal objetivo sigue siendo la gestión en Chimbas, donde afirmó que aún quedan importantes desafíos por cumplir en materia de educación, deporte, cultura y lucha contra el narcotráfico.

Con estas definiciones, Rodríguez terminó de confirmar públicamente una ruptura política que modifica el mapa interno del peronismo chimbero y abre un nuevo capítulo en el reordenamiento del PJ de cara a las próximas elecciones.