Los productores de San Juan que sufran daños en sus cultivos por lluvias intensas o heladas deberán realizar la denuncia dentro de los 10 días hábiles posteriores al siniestro. La recomendación fue difundida por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación ante las previsiones de un escenario climático influenciado por el fenómeno de El Niño.

La Dirección de Contingencias y Registro de Productores Agropecuarios es el organismo encargado de recibir las denuncias por siniestros. El Gobierno provincial informa que el trámite está vinculado al Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA), cuya inscripción facilita la posibilidad de denunciar daños y acceder a líneas de crédito y otros beneficios.

El plazo para denunciar los daños

Uno de los puntos centrales para los productores es el tiempo disponible para informar las pérdidas: 10 días hábiles desde la fecha en que ocurrió el fenómeno climático.

Para realizar consultas, la Dirección de Contingencias y Registro de Productores dispone de los teléfonos 4308326 y 4306345, con atención de 7:30 a 13:30. También figura como canal de contacto el correo

El registro de los daños permite dejar constancia de las consecuencias que tuvieron las inclemencias sobre la producción y constituye una herramienta para que los productores puedan acceder a distintos mecanismos de asistencia.

La humedad puede favorecer la aparición de hongos

Además de los daños directos que pueden provocar las lluvias, desde Producción remarcaron que el incremento de la humedad puede generar condiciones favorables para la aparición de hongos y otras enfermedades en los cultivos.

Por ese motivo, recomendaron a los productores mantener actualizado y cumplir con el plan fitosanitario correspondiente a cada cultivo, con el objetivo de anticiparse a las condiciones que puedan afectar la producción.

Ante situaciones climáticas consideradas críticas, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) emitirá las alertas correspondientes para que los productores puedan adoptar medidas preventivas.

Créditos para comprar productos fitosanitarios

El Gobierno de San Juan también cuenta con una línea de créditos a través de Fiduciaria San Juan destinada a que los productores puedan adquirir productos fitosanitarios.

La herramienta busca facilitar el acceso a los insumos necesarios para realizar las aplicaciones correspondientes y sostener las tareas preventivas durante la campaña.

A esto se suman las acciones de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, que dispone de cuadrillas fitosanitarias para realizar tratamientos contra la mosca de los frutos. Estas tareas se desarrollan tanto en zonas rurales como en domicilios particulares y apuntan a contener la presencia de la plaga, especialmente después de períodos de fuertes lluvias.

Para consultas vinculadas con estos tratamientos, se encuentra disponible el teléfono 264 525 2723.

La recomendación oficial para los productores es anticiparse a las condiciones que puedan favorecer enfermedades, mantener las tareas fitosanitarias y denunciar dentro del plazo establecido cualquier daño ocasionado por una inclemencia climática.