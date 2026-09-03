Los ensayos se hacen cada vez más intensos y la ansiedad empieza a crecer. Después de meses de preparación, 25 jóvenes que forman parte de Amar y Ya, un espacio sanjuanino de expresiones y danzas inclusivas, se preparan para volver a subir al escenario. El próximo 17 de septiembre, a las 21, presentarán junto a sus cinco profesores “El vuelo de las aves” en el Teatro Municipal.

A pocos días de la función, cada encuentro está marcado por los últimos ajustes, pero también por la emoción de los protagonistas, que ya preguntan por el vestuario, el maquillaje y cuánto falta para el gran día. Lucía Quiroga, directora del espacio, contó a DIARIO HUARPE que detrás de la obra hay mucho más que una coreografía: la propuesta busca poner en escena las capacidades de cada integrante y transmitir un mensaje de amor, empatía y compromiso.

Los ensayos se intensifican en los últimos días previos a la función.(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

“El vuelo de las aves” propone hablar del amor, la empatía, el compromiso y, principalmente, de reconocer las capacidades de cada persona. “Tratamos de que todos tengan un lugar súper importante en la obra con lo que ellos puedan hacer y con lo que le puedan brindar al público”, explicó Quiroga.

Los profes guían cada paso de los chicos, (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La propuesta parte justamente de las particularidades de cada bailarín. Si uno se destaca zapateando, encuentra allí su momento; si otro disfruta de un determinado movimiento, también tiene su espacio. Incluso una sonrisa puede convertirse en aquello que cada uno aporta sobre el escenario. “Bailamos con todos los cuerpos, bailamos con cuerpos diversos, con cuerpos heterogéneos”, resumió la directora.

Los chicos preparan la obra desde marzo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Mucho más que un espacio de danza

El grupo está integrado actualmente por 25 jóvenes con distintas discapacidades, que cada miércoles y viernes, de 18.30 a 20 en Espacios Compartidos y Fuego Latino, se reúnen para bailar. Junto a ellos trabajan cinco docentes especializados en Educación Especial y danza, Lucía Quiroga, Mariana Peláez, Cintia Piñones , Saulo Moreno y Julia Jiménez que acompañan a los chicos en sus crecimiento.

Saulo Moreno, Julia Jiménez, Mariana Peláez, Lucía Quiroga y lucia u Cintia Piñones. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Amar y Ya cumplirá tres años este septiembre. El proyecto comenzó con alrededor de 10 o 15 integrantes y, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta conformar el grupo actual. Pero esas dos tardes semanales dejaron de ser solamente momentos destinados a aprender pasos y preparar coreografías. Con el tiempo, los integrantes construyeron vínculos que trascendieron las clases.

Los chicos encuentran en el espacio un lugar de disfrute. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Se hicieron amigos, festejan cumpleaños, se invitan a sus casas y comparten actividades fuera del espacio. Para Quiroga, generar esos vínculos es una parte tan importante como bailar. “Lograr un lugar social para ellos es algo muy importante. Después terminan el colegio, terminan la escuela y las puertas se empiezan a cerrar o a ser más reducidas”, explicó. Por eso, destacó la necesidad de generar espacios que les permitan continuar en contacto, construir amistades y socializar.

El grupo está integrado por 25 jóvenes.

Ahora, con la función cada vez más cerca, las jornadas de preparación se volvieron más extensas. Aun así, los profesores intentan que el disfrute continúe siendo protagonista: entre ensayo y ensayo hay tiempo para merendar, conversar, reírse o simplemente poner una canción y bailar libremente. “Tenemos la responsabilidad de no estresar a los chicos”, sostuvo Quiroga.

Los ensayos también son un espacio de encuentro, amistad y disfrute. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Cómo conseguir entradas

La función será el jueves 17 de septiembre, a las 21, en el Teatro Municipal. Además de los 25 protagonistas y sus cinco profesores, la presentación contará con la participación del músico Nicolás Olivieri, quien acompañará la obra en vivo.

Los chicos ensayan dos veces por semana.

Las entradas tienen un valor de $10.000. Para adquirirlas, los interesados deben comunicarse con Amar y Ya y realizar el pago mediante el alias: vuelodeaves a nombre de Saulo Valentín Moreno Ortíz.

La obra busca transmitir valores como el amor, la empatía y el compromiso. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Mientras los bailarines cuentan los días y profesores y familias ultiman los detalles, el objetivo para esa noche ya está claro. “Queremos llenar la sala, que los chicos brillen y que los vayan a ver”, expresó Quiroga.