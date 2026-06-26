Este sábado 27 de junio (a las 21 hs). la sala mayor del Cine Teatro Municipal de San Juan, tendrá como protagonista al bailarín y cantante Facundo Mazzei.

El reconocido coreógrafo, interprete y director artístico argentino, actuará con una imponente puesta denominada “Camaleón Rojo”, una propuesta innovadora que fusiona danza, música y arte performático. En este show, habrá un recorrido de géneros que van desde el pop latino hasta el folclore argentino y que reunirá a más de 20 artistas en escena, con un importante despliegue de coreografías, vestuario, maquillaje, iluminación y recursos audiovisuales.

Se trata de una obra integral, apta para todo público, que destaca por su fuerte impacto visual, de vestuario y ritmo, donde existe un cruce constante entre distintos lenguajes. En esta gira nacional, la particularidad de Mazzei, es que a cada ciudad donde se presenta, suma al espectáculo artistas locales invitados para darle una identidad única y propia de la ciudad, logrando funciones singulares e irrepetibles.

Según explicó el propio Mazzei, el nombre de la obra y la predominancia del color rojo representan “fuerza, pasión, entrega, transformación y raíz”. El espectáculo busca utilizar el cuerpo y el movimiento como canal para expresar aquello que las palabras no alcanzan a decir.

Tras su exitoso estreno durante la temporada de verano 2026 en el Teatro Libertad de Villa Carlos Paz, el espectáculo comenzó con el tour donde ahora, tendrá turno la ciudad de San Juan.

Además, contará con la participación especial de Yazmín Sehara, cantante sanjuanina, quien se sumará al elenco en una presentación especial.

¿Quién es Facundo Mazzei?

Comenzó su carrera artística en 2007 en el certamen de baile: “Bailando por un Sueño”, en ShowMatch, uno de los shows televisivos más vistos de la televisión argentina. Fue partenaire de baile de figuras importantes del país como la modelo Evangelina Anderson, la cantante y actriz Jimena Barón (J Mena), entre otras. Ha participado en varias versiones del ciclo. En 2019 llegó a la final del certamen junto a Florencia Vigna.

Su gran dedicación e histrionismo hicieron que grandes figuras del teatro y la televisión lo eligieran para protagonizar importantes espectáculos. Flavio Mendoza, director y productor argentino, lo convocó como coreógrafo y protagonista de uno de los espectáculos más vistos del país: Stravaganza.

Fue convocado por Ricardo Pashkus, Laura Franco indiscutible figura del mundo infantil, también lo convocó como coreógrafo y bailarín de su espectáculo en calle Corrientes.

Lali Espósito, una de las máximas exponentes de la música latina, lo eligió para formar parte de uno de sus primeros videos y hits: “Asesina”. Tiempo después se inició en la carrera musical con su primer videoclip: “Te extrañé tanto”, que protagoniza junto a Florencia Vigna. De este modo, Facundo logró posicionarse como uno de los exponentes de la escena de la danza-teatro más relevantes en el país.

Arte y solidaridad por una misma causa

No solo el arte vivirá dentro del escenario, también tendrá un propósito social y benéfico, puesto que será el vehículo para sumar voluntades para colaborar con Alfredo Fracapani, el jubilado sanjuanino que atraviesa una compleja situación de salud mientras espera un trasplante de hígado.

Tal como contó hace unos meses DIARIO HUARPE, Alfredo padece una hepatitis autoinmune fulminante que lo mantiene en lista de espera del INCUCAI y requiere un tratamiento permanente con medicación de alto costo, además de afrontar gastos de traslado, alojamiento y

atención médica durante su permanencia en Buenos Aires.

La totalidad de las acciones impulsadas en torno a este evento tienen como objetivo acompañar a Fracapani y a su familia en un momento crucial. La recaudación permitirá colaborar con los gastos médicos y de medicación que demanda su tratamiento y futuro trasplante.

Por lo tanto, la actuación de Mazzei en la provincia será una oportunidad imperdible para que el público pueda disfrutar de propuestas culturales de calidad y, al mismo tiempo, brindar apoyo a una causa que necesita del esfuerzo conjunto de todos. Porque cuando una comunidad se une por una causa la esperanza encuentra su mejor escenario.

En detalle

Camaleón Rojo. Con Facundo Mazzei. Sábado 27 de junio, 21 hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas disponibles en Avantti.

