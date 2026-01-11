El dirigente social y militante del PJ Alfredo Fracapani afronta junto a su familia contra una enfermedad que lo viene aquejando desde hace más de tres años. Se trata de una hepatitis autoinmune fulminante, su hígado dejó de funcionar correctamente, lo que lo llevó a entrar en Emergencia Nacional dentro de la lista del INCUCAI.

Después de su internación en el Hospital El Cruce de Buenos Aires -efectuada en noviembre pasado- Alfredo pudo finalmente recuperar el habla y logró ser contactado por DIARIO HUARPE con la asistencia de su entorno familiar. Comentó cómo está atravesando este delicado momento: “me encuentro en una situación sanitaria complicada. Aunque tengo ayuda de Desarrollo Humano, no alcanza para cubrir todo lo que hay que hacer. Las cosas son muy caras para sostenerse y más en Buenos Aires. De todas formas, no dejo de recibir apoyo de amigos, de familiares y de otras personas que colaboraran. Estoy muy agradecido por todo lo que hacen por mí”, expresó Fracapani.

Lo más prioritario, es contar con fondos suficientes para solventar la compra de medicamentos muy costosos. Son ocho tipos de remedios específicos al mes, el más necesario es Hidroxicloroquina 100 mg.; Carvedilol 6.25 mg.; Rifaximina 550 mg.; Meprednisona 12 mg.; Hidrocortesida 50mg.; Rosuvastatina 40 mg.; Azatioprina 50 mg. y Lactulon Jarabe. Este grupo de remedios cuestan alrededor de 530 mil pesos y debe comprarlos cada mes.

Fracapani debe volver en marzo, pero no cuenta con recursos suficientes para continuar cubriendo los gastos de alquiler, viáticos, traslado y lo fundamental, la medicación que debe tomar de por vida.

Familiares y amigos iniciaron una campaña para recibir donaciones con el propósito de cubrir los costos necesarios para la próxima internación, la operación de trasplante y postoperario en Buenos Aires. Además de continuar con el tratamiento y la compra de los medicamentos de manera mensual.

El músico Daniel Giovenco y otros artistas independientes, se encuentran reorganizando un festival solidario con músicos autoconvocados para febrero próximo.

Finalmente, Alfredo no baja los brazos, con la esperanza viva, expresó: “cuidemos los hospitales públicos. En El Cruce como en otros tantos en el país, hay excelentes profesionales que hacen todo para salvarnos la vida. Como paciente, creo que no hay que dejar de defenderlo, cuidarlo y quererlo, porque es de todos”. Para ayudar la familia habilitó la cuenta de la billetera virtual con el alias: alfredo.fracapani.mp

¿Qué es la hepatitis autoinmune?

La hepatitis autoinmune, también denominada por los especialistas como HAI, es una enfermedad inflamatoria del hígado, poco frecuente, que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo confunde a las células del hígado con agentes extraños y comienza a atacarlas. El hígado se inflama y sus células mueren (necrosis) de forma tan rápida que el órgano deja de funcionar en cuestión de días o semanas. Como resultado el daño suele ser irreversible y la única solución definitiva es un trasplante de hígado.