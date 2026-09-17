“Dato mata relato”: Ríos habló del impacto en la fauna por el deshielo

“Dato mata relato”. Con esa frase, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos, fijó la postura del organismo ante las posibles críticas que puedan surgir durante el deshielo y por eventuales cambios en el agua. El funcionario aseguró que la respuesta estará basada en estudios y datos científicos y, al mismo tiempo, anticipó que la Secretaría se prepara para asistir a la fauna silvestre afectada por el impacto de El Niño.

Ríos explicó durante una entrevista en el Café de la Política que la distribución del agua desde los diques puede generar variaciones en los parámetros físicos y químicos de los espejos de agua y afectar a la fauna ictícola. En particular, mencionó al pejerrey como una especie sensible a los cambios bruscos de nivel.

“Hay que estar atentos a eso para prevenir y que el impacto sea menor”, sostuvo.

El planteo apareció después de ser consultado sobre las críticas que podrían realizar sectores ambientalistas cuando comience el deshielo. Ríos evitó anticipar conclusiones sobre las causas de una eventual mortandad y sostuvo que Ambiente recurrirá a estudios para determinar científicamente qué ocurrió.

“Nosotros obviamente nos vamos a remitir a los datos, vamos a hacer los estudios correspondientes, como lo venimos haciendo desde un principio, para mostrar científicamente qué es lo que ha pasado y cuál es la causa”, afirmó.

En ese contexto, resumió la posición de la Secretaría con una frase: “Dato mata relato”. Ríos señaló además que el objetivo será contar con información suficiente para responder a las dudas y evitar que el análisis de lo ocurrido quede basado solamente en interpretaciones.

La fauna silvestre, el otro frente

Mientras Ambiente prepara ese monitoreo sobre los espejos de agua, también trabaja sobre la fauna de la Alta Cordillera que fue afectada por las condiciones climáticas de este año.

Ríos explicó que la llegada temprana de El Niño, que comenzó en junio según su relato, hizo que parte de los animales no pudiera realizar el descenso habitual hacia zonas más bajas. La presencia de mucha nieve y la falta de alimento derivaron en la muerte de ejemplares en distintos sectores de Calingasta e Iglesia.

“La fauna que estaba en Alta Cordillera, por el fenómeno de El Niño que ha sido muy prematuro, ha empezado en junio, no ha tenido el tiempo de bajar, como lo hace usualmente”, explicó.

Ante ese escenario, los agentes de conservación de Ambiente elaboraron un protocolo de acción y localizaron ejemplares que lograron descender. Esos animales serán el principal foco de las tareas de asistencia.

“Uno de los puntos importantes es atender a la fauna que ha podido bajar, que están vivos y que ya están localizados”, sostuvo el funcionario.

Entre las alternativas que analiza la Secretaría aparece la provisión de alimento, aunque Ríos aclaró que el trabajo estará condicionado por la cantidad de nieve y las dificultades para acceder a las zonas donde se encuentran los animales.

“Hasta donde lleguemos vamos a brindar el servicio puntualmente con alimento, es una de las alternativas que se está barajando”, señaló.

El operativo también contempla la llegada del deshielo. Ambiente prevé que, cuando comience el descenso de la nieve, puedan aparecer más animales muertos y que algunos ejemplares sean encontrados en los cauces.

“Seguramente cuando empiece el deshielo vamos a encontrar muchos animales muertos”, anticipó Ríos.

En esos casos, la Secretaría deberá recorrer las zonas afectadas, retirar los ejemplares y darles la disposición correspondiente. El funcionario sostuvo que la intención es llegar a esa etapa con las acciones definidas y evitar respuestas improvisadas.

“Tenemos un trabajo arduo, pero lo estamos planificando para no improvisar”, afirmó.

Así, Ambiente prepara dos líneas de intervención ante el escenario que dejará el deshielo: asistir a la fauna silvestre afectada por El Niño y monitorear los posibles efectos sobre los espejos de agua. En ambos casos, Ríos aseguró que la Secretaría buscará responder con información y estudios para determinar qué ocurre en cada lugar.