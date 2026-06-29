Daura Gold Corp. confirmó hallazgos de alta ley en su programa de muestreo de superficie en el proyecto La Flora, ubicado en la provincia de Santa Cruz, con una muestra que contiene oro visible de 63,88 gramos por tonelada de oro y 175,34 gramos por tonelada de plata.

El programa de muestreo identificó valores excepcionales. Otras muestras significativas incluyeron leyes de 6,17 g/t de oro y 4,77 g/t de oro, reforzando la continuidad del sistema mineralizado dentro del área de concesión.

La mineralización se encuentra dentro del sistema de vetas La Flora, el cual posee una extensión de 1 kilómetro de longitud. En el área específica de la concesión, se ha identificado un conjunto de cuatro vetas principales distribuidas en un ancho de aproximadamente 100 metros.

El proyecto se localiza en el Macizo del Deseado, una región reconocida mundialmente por ser un distrito de metales preciosos de clase mundial que ha producido más de 20 millones de onzas de oro desde 1990. La firma señaló que la asociación del oro con elementos como arsénico (As), antimonio (Sb) y mercurio (Hg) es consistente con los sistemas epitermales productivos de la zona.

El presidente y CEO de Daura Gold, Mark Sumner, destacó la relevancia de los resultados obtenidos. "Con altas leyes y oro visible en superficie, esta representa una zona muy prospectiva", afirmó Sumner en el comunicado de la compañía.

Tras completar el mapeo preliminar y el muestreo, la empresa ya ha presentado las solicitudes de permisos de perforación. El plan de la compañía es integrar los objetivos de La Flora en su Fase II de perforación, programada para iniciar en el tercer trimestre de 2026.

Daura Gold cuenta con un acuerdo de opción para obtener hasta el 80% de participación en los proyectos La Flora y Cerro Bayo, mediante una alianza con Latin Metals Inc.