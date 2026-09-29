David Trezeguet volvió a contar una historia desconocida sobre su llegada a River en diciembre de 2011, cuando el Millonario atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia deportiva: estaba jugando la B Nacional después del descenso.

El exdelantero francoargentino reveló que, por entonces, se encontraba atravesando un proceso de divorcio y que la propuesta de River terminó de definir su decisión de regresar a la Argentina.

En diálogo con La Página Millonaria, Trezeguet recordó que el proceso de divorcio había comenzado en 2010 y que posteriormente se había trasladado a Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, cuando apareció la posibilidad de ponerse la camiseta de River, aseguró que no dudó.

“Me voy a River y a Argentina”

“Yo estaba en pleno divorcio. En 2010 empiezo mi proceso de divorcio. Me traslado a Emiratos Árabes, no te digo con la idea de reconciliación, pero un poco el ver qué sucedía”, relató Trezeguet.

Pero todo cambió cuando recibió la propuesta del Millonario.

“Cuando viene lo de River, no hubo reflexión mía para compartir este pensamiento hacia mi mujer en ese momento. Fue: ‘Me voy a River y me voy a Argentina’. No hubo modo y al mes firmé”, contó.

El exfutbolista explicó que para él se trataba de una oportunidad que no podía dejar pasar, incluso teniendo en cuenta el delicado momento que atravesaba el club.

“Yo quería cumplir mi sueño. Había una duda de parte de mis viejos también, de venir a River, a Argentina, en el momento que estaba viviendo el club, por el lado del peligro. Pero no hubo reflexión de mi lado”, sostuvo.

La confesión sobre su divorcio

Trezeguet fue todavía más directo al explicar cuánto influyó aquella decisión en su vida personal.

“Yo me vine a River porque quería cumplir mi sueño y nadie ni nada me lo iba a impedir”, aseguró.

Finalmente, vinculó directamente aquella elección con su separación: “Soy de los que creen que cuando uno va a un club, la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio. Y si vos estás bien y emanás ese lado positivo, el entorno va a estar bien en automático. Bueno, yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”, concluyó.

La aclaración es que, según el propio Trezeguet, el proceso de divorcio ya había comenzado en 2010, antes de que surgiera la posibilidad concreta de jugar en River. Su relato apunta a que la decisión de aceptar la propuesta del Millonario terminó influyendo en el desenlace de la relación.

Una llegada en plena B Nacional

Trezeguet llegó a Núñez en diciembre de 2011 para disputar la segunda mitad de la B Nacional. En esa campaña jugó 19 partidos y convirtió 13 goles, siendo una de las figuras del equipo que consiguió el ascenso a Primera.

Luego disputó la temporada 2012/13 en la máxima categoría. En su paso por River acumuló 37 partidos y 17 goles, según los registros citados por TyC Sports.

A más de una década de aquella decisión, el exdelantero volvió a revelar cómo fue el momento en el que puso por delante su deseo de jugar en River cuando el club estaba en la B Nacional, aun cuando esa determinación tuvo consecuencias en su vida personal.