Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica compartirán la sede del Mundial femenino de 2031. Será la primera vez que cuatro países organicen la Copa y que 48 selecciones disputen el título. Para las futbolistas que lleguen a la final, el cambio tendrá una consecuencia concreta: deberán jugar ocho partidos, uno más que en Brasil 2027.

Las federaciones que integran la FIFA aprobaron la candidatura por aclamación este lunes 23 de noviembre, en un congreso extraordinario celebrado por videoconferencia. En la misma reunión eligieron a las anfitrionas de 2035: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Qué cambia en el camino a la final

De Brasil 2027 a la edición de 2031 habrá 16 plazas más, un aumento del 50%. La primera fase se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres encuentros y las dos primeras de cada zona avanzarán a los cruces de eliminación directa.

Terminar en el tercer puesto también dará una oportunidad. Las ocho mejores terceras se sumarán a las 24 selecciones que hayan salido primeras o segundas y completarán el cuadro de dieciseisavos de final. Desde allí, quien aspire al título tendrá que superar cinco cruces.

El calendario pasará de 64 a 104 partidos. De ese total, 72 corresponderán a la fase de grupos y los otros 32 se repartirán entre las rondas eliminatorias y el encuentro por el tercer puesto. Cuarenta años después de la primera Copa femenina de la FIFA, que reunió a 12 equipos en China en 1991, habrá cuatro veces más selecciones en cancha.

Veinte estadios propuestos y tres países como anfitriones

Estados Unidos recibirá el Mundial femenino por tercera vez, después de haberlo organizado en 1999 y 2003. Para México, Costa Rica y Jamaica será su primera edición como anfitriones del torneo de selecciones mayores de la FIFA.

La candidatura conjunta propuso 20 estadios. Estados Unidos presentó 14 y México incluyó cuatro ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón. Costa Rica postuló el Estadio Nacional de San José y Jamaica, el Estadio Nacional de Kingston.

Los cuatro países ya tienen la designación, pero todavía queda por definir dónde se jugará cada partido. La federación estadounidense informó que las ciudades elegidas, los estadios, el calendario y los detalles sobre la venta de entradas se conocerán más adelante.

El recuerdo argentino que guarda México

Para la Selección argentina, México guarda una historia anterior a los mundiales de la FIFA. El 21 de agosto de 1971, Elba Selva marcó los cuatro goles del triunfo por 4 a 1 sobre Inglaterra en el Estadio Azteca, en un torneo organizado por fuera de la federación mundial.

Aquella tarde dio origen al Día de la Futbolista en la Argentina. Cuando México reciba la Copa de 2031 habrán pasado 60 años de la victoria de las pioneras.

La cita más cercana para la Selección argentina será en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio de 2027. El equipo de Germán Portanova aseguró su lugar en junio con un empate 1 a 1 ante Perú por la Liga de Naciones de la Conmebol. Será su tercer Mundial consecutivo y el primero que se dispute en Sudamérica.