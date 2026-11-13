El secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Calingasta, Diego Ossa, aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE que los trabajos de defensa realizados en los ríos del departamento se ejecutaron correctamente, aunque reconoció que podrían haber quedado mejor si se hubieran iniciado con mayor anticipación. En medio de las crecientes extraordinarias que afectan a la zona, el funcionario consideró que también habría sido conveniente incorporar más enrocado para reforzar las intervenciones.

"En realidad, los trabajos se han hecho bien. Creo que hubiesen quedado mejor si se hubieran comenzado con el tiempo necesario", sostuvo Ossa al evaluar las obras ejecutadas durante los últimos meses.

El funcionario destacó las tareas realizadas para encauzar los ríos y proteger los sectores poblados, aunque señaló que los plazos disponibles condicionaron algunos trabajos. "Se han hecho muchas obras de defensa y hay mucho trabajo de topadora en esas defensas, pero creo que hizo falta un poco más de enrocado", explicó.

De todos modos, valoró la respuesta de los organismos que intervinieron y manifestó su confianza en las obras. "Como el tiempo apremia, se hizo lo que se pudo en un tiempo récord. Creo que las defensas van a funcionar muy bien", expresó.

Las declaraciones se producen mientras el aumento del caudal de los ríos cordilleranos pone a prueba las obras preventivas ejecutadas por el Departamento de Hidráulica, en coordinación con otras reparticiones provinciales y la Municipalidad de Calingasta.

Una defensa cortada en la zona del Matadero

Ossa confirmó que las crecientes ya provocaron inconvenientes en distintos puntos del departamento, particularmente en Barreal, donde se registraron desbordes del río Los Patos.

"Hemos sufrido algunos desbordes en la zona de Barreal. En la zona del Matadero Municipal se ha cortado una defensa", afirmó.

Pese a este inconveniente, el secretario sostuvo que las defensas construidas por Hidráulica están funcionando correctamente, aunque advirtió que la magnitud del fenómeno representa un desafío para las intervenciones realizadas.

"Toda defensa que se haga puede no ser suficiente por la cantidad de caudal que lleva actualmente el río Los Patos. Con estas nevadas extraordinarias, todo lo que hagamos puede que no alcance o puede que ayude mucho", explicó.

En cuanto a las obras ejecutadas, detalló que se trabajó sobre el río Los Patos desde el sur hacia el norte, con intervenciones destinadas a proteger las tomas de los canales y las áreas habitadas.

Uno de los principales trabajos consistió en desviar parte del cauce hacia el oeste, en dirección a la cordillera, para reducir la presión del agua sobre la margen este, donde se encuentran sectores poblados de Barreal.

También se construyeron defensas en las inmediaciones del Matadero Municipal y del barrio Balcón de Ansilta, mientras que las intervenciones continuaron hacia el puente del río Calingasta. Actualmente, además, se ejecutan trabajos sobre el río Castaño, al norte del departamento.

Entre ocho y 10 máquinas trabajan en los ríos

Otro de los aspectos señalados por Ossa fue la disponibilidad de equipos para intervenir en los cauces. Según precisó, actualmente trabajan entre ocho y diez máquinas pertenecientes a distintas reparticiones, entre ellas Hidráulica, Vialidad y OSSE.

El funcionario explicó que la Municipalidad participa principalmente en los relevamientos de las zonas vulnerables y en la coordinación de las intervenciones, debido a que no dispone de maquinaria pesada propia para realizar esos trabajos.

"Nosotros, como municipio, no contamos con esas máquinas. El costo que tendría contratar ese servicio es algo que el municipio nunca podría afrontar", reconoció.

En ese sentido, destacó la coordinación con los organismos provinciales para atender los sectores de mayor riesgo y avanzar con las obras necesarias.

Mientras continúan los trabajos, Calingasta permanece bajo vigilancia por el comportamiento de sus ríos. "Estamos en estado de alerta y vigilia constante debido al gran caudal que presenta el río Los Patos", manifestó Ossa.

Finalmente, pidió a los vecinos evitar ingresar a los cauces y prestar atención a las advertencias. También recordó que, ante crecientes extraordinarias, los ríos tienden a recuperar sus recorridos naturales, incluso en sectores donde el agua no circulaba desde hacía años.