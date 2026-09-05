De la desmalvinización a la Scaloneta: el fenómeno cultural que reconfiguró el discurso sobre Malvinas

Desde una perspectiva sociológica, Malvinas ha operado históricamente en la sociedad argentina como una herida abierta ligada a la última dictadura militar, caracterizada por el dolor, las pérdidas humanas y la desvinculación forzada de una causa legítima manejada de manera ilegítima. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido al desplazamiento del dolor hacia el orgullo: "La Scaloneta" ha logrado catalizar un tipo de nacionalismo horizontal y festivo. Mientras que el recuerdo de 1982 solía estar teñido de solemnidad y duelo colectivo, los éxitos futbolísticos recientes permitieron el despliegue de una identidad nacional libre de fantasmas dictatoriales.

En la sociología del deporte, los triunfos frente a potencias históricas o imperiales funcionan como victorias simbólicas para una sociedad civil que se percibe asimétrica frente a los centros de poder global. En este marco, “Los pibes de Malvinas” colocó a los excombatientes en el mismo panteón de héroes populares que Maradona y Messi, despojándolos del rótulo de “víctimas” y otorgándoles estatus de leyendas. La Scaloneta, como vehículo de transmisión, permitió que las generaciones nacidas en el siglo XXI incorporen la causa no desde un manual escolar estructurado, sino desde el rito festivo y la pasión del fútbol.

Como planteaba Émile Durkheim, las sociedades necesitan momentos de "efervescencia colectiva" para reafirmar sus lazos comunitarios. En una Argentina fragmentada por crisis socioeconómicas profundas y polarización política, tanto el reclamo histórico de Malvinas como la Selección actúan como los dos únicos grandes consensos transversales:

Ningún sector social discute la legitimidad del reclamo soberano.

Ningún sector social quedó ajeno a la identificación con el equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Ambos fenómenos suspenden momentáneamente la división interna ("la grieta") y configuran un espacio de homogeneidad donde el ciudadano se siente parte de un todo con objetivos compartidos.

Durante la posguerra, la sociología detectó un proceso de "desmalvinización", entendido como el intento político y mediático de silenciar las consecuencias del conflicto. La Scaloneta opera activamente en el sentido opuesto: al cantar masivamente sobre los combatientes en estadios de todo el mundo, la sociedad civil ejecuta una re-malvinización espontánea. No se glorifica la guerra, sino que se reivindica a las personas.

Este clima socio-cultural terminó permeando la agenda política oficial. En apenas un año, el presidente Javier Milei dio un fuerte giro discursivo: pasó de pronunciarse a favor de la autodeterminación e integración voluntaria de los isleños en 2025 a calificarlos categóricamente como "población implantada". La bandera exhibida por el seleccionado nacional tras vencer a Inglaterra, sumada a las señales diplomáticas de Donald Trump y a la tensión por la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion, demostró que cuando la masa crítica popular re-malviniza la calle, el poder político se ve forzado a redefinir su doctrina exterior.