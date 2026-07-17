El abogado penalista Gustavo De la Fuente volvió a litigar luego de haber sido absuelto por el Tribunal Oral Federal de San Juan el 2 de julio de 2026, resolución que además dispuso su inmediata libertad tras el juicio en el que estaba acusado por presunta trata de personas.

Quince días después de aquel fallo que marcó su regreso a la libertad y puso fin al proceso judicial que lo mantuvo apartado del ejercicio profesional, el letrado reapareció en los tribunales provinciales interviniendo en una de las investigaciones penales de mayor repercusión de las últimas horas en San Juan.

Se trata de la causa que busca esclarecer el ataque armado contra un remisero, quien fue encontrado gravemente herido con impactos de bala en la zona de Concepción, en Capital. El episodio generó una fuerte conmoción por las circunstancias en las que fue hallada la víctima y por el importante despliegue investigativo que se puso en marcha para reconstruir lo ocurrido.

En ese expediente, De la Fuente volvió a asumir un rol activo como abogado litigante, marcando así su retorno a la actividad profesional luego del proceso federal que culminó con un fallo absolutorio. Su presencia no pasó inadvertida entre los operadores judiciales, teniendo en cuenta la notoriedad pública que adquirió la causa federal en la que estuvo involucrado y el tiempo que permaneció privado de la libertad.

La investigación por el ataque al remisero continúa avanzando bajo la conducción de la Unidad Fiscal correspondiente, mientras se realizan distintas medidas probatorias para determinar las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

El regreso de De la Fuente a la actividad profesional se produce apenas dos semanas después del veredicto federal que lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Ahora, el penalista vuelve a ocupar un lugar en los tribunales sanjuaninos, esta vez como defensor en una investigación que concentra la atención pública y judicial por la gravedad del episodio ocurrido en Concepción.