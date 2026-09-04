El tema Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política e internacional a partir del 31 de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la histórica posición de neutralidad de Washington frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Trump respondió que su administración revisa todas las posiciones y señaló que la cuestión era “solo una de muchas”. Sus declaraciones se produjeron en medio de las presiones de Washington sobre Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los dichos del mandatario estadounidense generaron una rápida reacción del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que volvieron a ratificar la posición británica y reivindicaron el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

El debate coincidió, además, con la discusión en Londres por el acuerdo alcanzado con Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, un caso que la Argentina señaló como antecedente de una controversia territorial abordada mediante mecanismos pacíficos.

A este escenario diplomático se sumó otro factor determinante: el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habían comunicado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del desarrollo.

La Cancillería argentina rechazó el proyecto al considerar que implica una explotación unilateral de recursos naturales en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

La combinación de estos factores —las declaraciones de Trump, la respuesta británica, el antecedente de Chagos y, principalmente, el avance de Sea Lion— volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro del debate. En ese contexto, Javier Milei decidió brindar una cadena nacional para anunciar nuevas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina.