De "ni en pedo me caso" al altar: Lali se casa este sábado con Pedro Rosemblat

Lali Espósito protagoniza este sábado 31 de octubre uno de los acontecimientos más esperados del espectáculo argentino: su casamiento con Pedro Rosemblat. Sin embargo, la celebración también marca un cambio en la postura de la cantante, quien durante años aseguró públicamente que no tenía intenciones de contraer matrimonio. De considerar las bodas un gasto innecesario a organizar una ceremonia íntima, la artista sorprendió con una decisión que contrasta con sus antiguas declaraciones.

La boda se realizará en una casona del barrio porteño de San Telmo, donde familiares y amigos cercanos acompañarán a la pareja. Según informó Infobae, la organización está a cargo de Claudia Villafañe y los detalles se mantienen bajo estricta reserva.

Cuando Lali aseguraba que nunca se casaría

En septiembre de 2025, durante una entrevista con el programa LAM, la cantante fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Rosemblat. Su respuesta fue contundente: "Ni en pedo me caso".

En aquella oportunidad, explicó que no encontraba sentido a destinar una importante suma de dinero a una celebración de una sola noche. Aunque reconoció que disfrutaba asistir a los casamientos de sus amigos, descartó organizar uno propio.

Su postura venía de años anteriores. Durante su participación como jurado de La Voz Argentina, Lali había conversado sobre el matrimonio con Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky.

En ese intercambio reconoció que nunca había sentido un interés especial por las bodas y que no lograba imaginarse protagonizando una ceremonia de ese tipo.

Por eso, la decisión de casarse con Rosemblat llamó especialmente la atención de sus seguidores, que recordaron aquellas declaraciones cuando se conoció el compromiso.

El anuncio que sorprendió a sus seguidores

El 14 de enero de 2026, durante unas vacaciones en Brasil, Lali confirmó que se casaría con el conductor y comunicador Pedro Rosemblat.

La artista publicó una serie de fotografías en sus redes sociales acompañadas por una breve frase: "Nos casamos".

En las imágenes mostró un anillo de oro con dos piedras de diferentes formas, además de distintos momentos compartidos con su pareja durante el viaje.

La publicación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y figuras del espectáculo. Artistas como Luck Ra, Cazzu y Mery Granados reaccionaron con entusiasmo, mientras que numerosas personalidades felicitaron a la pareja.

Desde entonces comenzaron las especulaciones sobre la fecha y las características de la celebración, aunque ambos decidieron preservar la intimidad de los preparativos.

Una boda íntima en San Telmo

La ceremonia fue organizada en una antigua casona ubicada sobre la calle Carlos Calvo al 700, en el barrio porteño de San Telmo.

Durante las horas previas al evento, el lugar comenzó a acondicionarse para recibir a los invitados, mientras se realizaron pruebas de sonido y se dispusieron las mesas para el festejo.

La fecha había generado rumores semanas atrás. A comienzos de septiembre, el periodista Pepe Ochoa aseguró en LAM que el casamiento sería el 30 de octubre.

Lali respondió a esa versión con una publicación en X en la que escribió "Fake", sin ofrecer mayores explicaciones. Finalmente, la ceremonia quedó prevista para este sábado 31, apenas un día después de la fecha que había trascendido.

En cuanto al estilo del festejo, la cantante adelantó que no buscaba una celebración ostentosa ni un vestido con una extensa cola. Su intención era compartir un momento especial con sus familiares y amigos.

Por qué Lali cambió de opinión sobre el matrimonio

En una entrevista con Frontera, Lali reflexionó sobre los cambios personales que experimentó después de cumplir 30 años y cómo comenzó a darle mayor importancia al tiempo compartido con sus seres queridos.

La cantante explicó que durante gran parte de su carrera había priorizado constantemente el trabajo, pero que con los años aprendió a equilibrar sus compromisos profesionales con su vida personal.

Esa transformación también influyó en su manera de pensar el matrimonio. La posibilidad de reunir a sus familiares, amigos y a la persona con la que eligió compartir su vida terminó convirtiéndose en uno de los aspectos que más ilusión le generan de la boda.

Por otra parte, la pareja no tiene prevista una luna de miel inmediata, debido a los compromisos laborales de ambos.

Así, Lali llega al altar después de haber sostenido durante años una postura completamente diferente sobre el casamiento. Una decisión que refleja una nueva etapa en su vida personal junto a Pedro Rosemblat.