El programa Aprender, Trabajar y Producir, impulsado por el gobernador Marcelo Orrego, busca brindar herramientas de autoempleo para fortalecer el desarrollo laboral local. Por este motivo, el miércoles 30 de septiembre se realiza una jornada presencial de inscripción en la Unión Vecinal Villa Las Rosas, situada en Castaño 209 oeste, en el departamento de Rawson.

A partir de las 10 horas, integrantes de la Dirección de Empleo y Formación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación atenderán a los vecinos interesados en sumarse a estas propuestas educativas.

Para inscribirse, las personas interesadas deben asistir personalmente a la sede vecinal el día y horario indicados. La atención se realiza por orden de llegada, por lo que las autoridades recomiendan asistir con puntualidad para asegurar una vacante en el taller seleccionado.

Es importante destacar que la participación no tiene ningún costo de dinero, ya que todos los trayectos formativos se dictan de manera 100% gratuita en diversas sedes comunitarias del departamento.

La oferta académica incluye alternativas muy variadas orientadas a oficios con alta demanda de trabajo. Los asistentes pueden elegir entre Soldadura, Soldadura para Mujeres I, Herrería I, Mantenimiento Edilicio, Plomería, Electricidad I, Electricidad Industrial I, Panadería Básica, Repostería, Gastronomía I, Aire Acondicionado, Reparación de PC y Cuidado del Adulto Mayor II. Cada propuesta busca capacitar a la población para facilitar la inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos propios en la provincia.