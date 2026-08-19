A un mes de la final de la Copa del Mundo 2026 disputada entre Argentina y España, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, emitió un contundente comunicado para respaldar al plantel nacional y cruzar las especulaciones surgidas tras la derrota.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el máximo dirigente del fútbol argentino tildó de "miserable" la postura de quienes promovieron falsas versiones sobre el compromiso de los futbolistas y exigió un pedido de disculpas urgente hacia el grupo de jugadores.

El pronunciamiento de Tapia responde a una serie de teorías conspirativas y ataques mediáticos que cobraron fuerza tras el partido decisivo. Entre las narrativas circulantes, se llegó a insinuar desde un bajo rendimiento intencional por parte del equipo hasta supuestas presiones para evitar sanciones tras la exhibición en el torneo de una bandera en reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Ante esto, el titular de la AFA enfatizó que los futbolistas "dejaron el alma" en la cancha y que la acusación de traición representa un límite ético del cual "no se vuelve".

El comunicado oficial se da en un contexto de alto impacto mediático e institucional posterior a la finalización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el seleccionado argentino cerró su participación como subcampeón del mundo tras caer ante el combinado español.

Con este mensaje, la conducción de la AFA busca cerrar filas en torno al cuerpo técnico y al plantel profesional, marcando una postura contundente frente a los cuestionamientos extra futbolísticos que buscaron empañar el desempeño de la Selección en la cita máxima de la FIFA.

Este es el texto completo de su publicación en Instagram.