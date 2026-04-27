Declararon el pastor evangélico y el "platense" por el crimen del jubilado de Pocito

La audiencia de formalización frente a la jueza Carolina Parra expuso las versiones de René Víctor Alomo y Lucas Alberto Pereyra, los dos hombres señalados por el asesinato de José Yáñez. A pesar de las advertencias de la magistrada sobre la importancia de estar seguros antes de hablar, ambos decidieron dar su testimonio para alejarse de la grave acusación de homicidio criminis causa y robo que planteó el fiscal Francisco Nicolía.

Alomo buscó distanciarse del horror del crimen apoyándose en su rol como guía espiritual. El hombre de 43 años aseguró que se siente conmocionado por los cargos y que mantiene un vínculo de afecto con el vecino fallecido. Respecto al momento del hallazgo, justificó su falta de reacción inmediata por un estado de angustia personal.

"Soy una persona de bien, soy un pastor que predica la palabra de Dios y mi vida está dedicada a Él", manifestó durante su declaración, remarcando que "mantenía una excelente relación con la víctima y sería incapaz de hacer algo así". Además, explicó que no auxilió a Yáñez en el lugar porque "estaba llorando dentro de su casa" al ver la escena.

Por otro lado, Pereyra se enfocó en relatar su esfuerzo por rehacer su vida en San Juan, lejos de los conflictos legales que lo rodearon en Buenos Aires. A sus 40 años, el imputado negó cualquier participación en el ataque contra Pepe y describió su rutina actual como una búsqueda de superación personal.

"Vine a San Juan por un cambio y, gracias a Dios, lo estoy logrando", afirmó ante el tribunal. El acusado también dio detalles sobre su empleo actual y su proceso de rehabilitación por consumo, insistiendo con un contundente "yo no fui" ante la posibilidad de una condena perpetua.

Tras escuchar ambos relatos, la justicia determinó que Alomo y Pereyra deberán cumplir 45 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación en el Servicio Penitenciario Provincial.