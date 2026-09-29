La investigación por el crimen de Uriel Ríos sumó este lunes 28 de septiembre nuevos testimonios que podrían resultar determinantes para reconstruir el ataque ocurrido durante la madrugada del 21 de septiembre en Rawson. Su hermano mellizo, Uziel, declaró ante la jueza de Menores María Julia Camus, identificó a dos jóvenes con los que mantuvo una pelea y aportó información sobre quién podría haber provocado la herida mortal.

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, Uziel señaló al adolescente de 16 años de apellido C., quien se entregó inicialmente ante la Justicia, y también a su hermano, que habría participado del enfrentamiento previo al homicidio. De acuerdo con su declaración, este último lo habría herido con un arma blanca.

El testimonio también permitió incorporar una distinción importante para la investigación: Uziel identificó a quien lo habría atacado a él, pero no pudo afirmar de manera directa quién le clavó el cuchillo en el pecho a Uriel. Sin embargo, a partir de la secuencia que relató, señaló al segundo joven como posible responsable de la agresión mortal.

Qué declaró el hermano de Uriel

El homicidio ocurrió en inmediaciones de calle Alfonso XIII, entre calles 14 y 15, después de que un grupo de adolescentes se retirara de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en el predio Don Pedro, en Médano de Oro.

Ante la magistrada, Uziel reconstruyó que caminaba unos metros por delante de su hermano cuando se produjo un enfrentamiento con los dos hermanos de apellido C. Según relató, durante esa pelea recibió una herida de arma blanca y posteriormente regresó hacia el lugar donde se encontraba Uriel.

Al volver, encontró a su mellizo gravemente herido. Si bien no presenció de manera directa el momento en que recibió la puñalada mortal, aportó información sobre las personas involucradas y los movimientos que observó inmediatamente antes y después del ataque.

La declaración también introdujo un elemento que deberá esclarecer la Justicia: la posible participación del hermano del adolescente que se entregó inicialmente. De acuerdo con la información reunida, este último habría asumido la responsabilidad de una agresión creyendo que había herido a Uriel, cuando la persona lesionada en ese enfrentamiento habría sido Uziel.

El mellizo de la víctima también mencionó a otro adolescente, identificado con las iniciales L.G., a quien ubicó en un episodio previo al crimen. Según su relato, este joven habría arrojado un ladrillo contra una camioneta en la que una mujer había llegado para buscar a su hija.

Después de esa situación, varios jóvenes habrían subido al vehículo para alejarse del lugar. Al descender se habría producido la secuencia de enfrentamientos que terminó con la muerte de Uriel.

La declaración de la novia y la ropa ensangrentada

Otra de las declaraciones incorporadas este lunes fue la de la novia de I.C., el adolescente que se entregó ante la Justicia.

La joven manifestó que no recordaba con claridad todo lo sucedido porque se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, habría relatado que, después del ataque a los hermanos Ríos, su novio y el hermano de este tenían manchas de sangre en la ropa.

Según su testimonio, ambos se cambiaron y ella le prestó un buzo a uno de ellos. Posteriormente se habrían trasladado en Uber hasta su domicilio, donde volvieron a cambiarse y habrían ocultado las prendas ensangrentadas.

La madre de la adolescente también declaró ante la jueza. Según trascendió, manifestó que sabía que los jóvenes habían llegado a la vivienda, pero que desconocía lo ocurrido previamente. Además, se puso a disposición de la Justicia.

Estas declaraciones se sumaron a las entrevistas realizadas a otros adolescentes y jóvenes mediante Cámara Gesell. Hasta el momento, los testimonios incorporados no habrían permitido establecer de manera concluyente quién provocó la herida mortal.

Buscan identificar a todos los involucrados

La investigación continuará durante esta semana con nuevas declaraciones y el análisis de fotografías y videos incorporados al expediente.

Una de las medidas previstas apunta a que los testigos puedan reconocer en esos registros a las personas que mencionaron durante sus declaraciones, incluso cuando desconozcan sus nombres. El objetivo es reconstruir la participación de cada uno en los distintos enfrentamientos registrados aquella madrugada.

Otro punto pendiente es determinar la situación del hermano del adolescente que se entregó inicialmente, quien hasta el momento no se encuentra formalmente vinculado al expediente de la Justicia de Menores.

La magistrada deberá establecer su edad y evaluar los elementos reunidos sobre su eventual participación. En caso de confirmarse que es mayor de edad, su situación podría pasar a ser investigada por la Justicia ordinaria, con intervención de la UFI Delitos Especiales.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación para determinar quién provocó la puñalada que terminó con la vida de Uriel Ríos y cuál fue la intervención concreta de los jóvenes mencionados en los nuevos testimonios.