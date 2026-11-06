Los vecinos de Iglesia contarán con un nuevo espacio de Defensa al Consumidor en Rodeo, donde podrán presentar reclamos, recibir asesoramiento y participar de audiencias conciliatorias sin necesidad de trasladarse a otros departamentos. La Dirección provincial firmó un convenio con la Unión Vecinal Rodeo para instalar la delegación en las dependencias de esa institución.

El acuerdo se concretó durante el operativo San Juan Cerca, realizado este jueves 5 de noviembre en Iglesia. La nueva oficina permitirá gestionar denuncias relacionadas con compras de productos, contrataciones de servicios y posibles incumplimientos de empresas o comercios.

Uno de los principales cambios será la posibilidad de realizar audiencias conciliatorias en el propio departamento. Para ello, una abogada que trabaja en la delegación de Jáchal se trasladará una vez por semana a Rodeo, evitando que los vecinos deban viajar para participar de estas instancias.

La atención estará vinculada con la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. Hasta el momento, no se informaron oficialmente los días y horarios regulares de funcionamiento del nuevo espacio.

Qué trámites se podrán realizar en Rodeo

La delegación permitirá recibir consultas y reclamos de consumidores que enfrenten inconvenientes al adquirir productos o contratar servicios.

Entre las situaciones que pueden motivar una presentación se encuentran problemas con garantías, productos defectuosos, facturación incorrecta, cobros no reconocidos o incumplimientos de las condiciones de una compra.

Los vecinos también podrán solicitar orientación sobre sus derechos antes de iniciar una denuncia formal.

La oficina tendrá la función de recibir las presentaciones y darles el tratamiento administrativo correspondiente, mientras que las audiencias conciliatorias buscarán acercar posiciones entre consumidores y proveedores.

Una abogada de Jáchal atenderá una vez por semana

La nueva delegación contará con la intervención de Fabiana Roco, abogada que también desarrolla tareas en Defensa al Consumidor de Jáchal.

Según informaron medios departamentales, la profesional estará a cargo de las audiencias y de las tareas vinculadas con la resolución de conflictos, en coordinación con el personal administrativo local.

El traslado semanal permitirá desarrollar estas instancias en Iglesia, donde las distancias hacia otras oficinas provinciales representan una dificultad para quienes necesitan realizar gestiones presenciales.

La atención en Jáchal continuará funcionando y se complementará con el nuevo servicio previsto para Rodeo.

El convenio se firmó durante San Juan Cerca

El acuerdo con la Unión Vecinal Rodeo se concretó durante la jornada del programa San Juan Cerca, que reunió distintas áreas provinciales para atender consultas y realizar trámites en Iglesia.

La presentación contó con la participación de autoridades del Ministerio de Producción, representantes municipales y miembros de la institución vecinal.

La directora provincial de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó la recepción de los vecinos durante el operativo y la posibilidad de ampliar los servicios disponibles en el departamento.

La nueva sede buscará facilitar el acceso a mecanismos de defensa de los derechos de los consumidores, especialmente para quienes necesitan efectuar reclamos sin trasladarse hasta el Gran San Juan.

Cómo acceder a la atención de Defensa al Consumidor

Los interesados podrán acercarse a la Unión Vecinal Rodeo una vez que se confirme el cronograma habitual de atención.

Para iniciar un reclamo, es recomendable conservar facturas, comprobantes de pago, contratos y cualquier documentación que permita acreditar la operación cuestionada.

Por el momento, resta conocer los horarios definitivos de la delegación y el día específico en que se realizarán las audiencias semanales.