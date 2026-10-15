Los vecinos de Rivadavia cuentan desde este jueves con una nueva oficina de Defensa al Consumidor, destinada a facilitar el acceso a asesoramiento y atención ante consultas vinculadas con sus derechos como consumidores. El espacio funciona en el Anexo Central de la Municipalidad, donde también se encuentra la Subsecretaría de Acción Social.

La iniciativa fue puesta en marcha por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, en conjunto con el municipio. El objetivo es descentralizar el servicio y evitar que los ciudadanos deban trasladarse hasta el Centro Cívico para realizar consultas o recibir orientación.

La apertura busca acercar herramientas de acompañamiento a las familias del departamento y simplificar las gestiones relacionadas con la defensa de sus derechos en las relaciones de consumo.

Quiénes participaron de la inauguración

El acto contó con la presencia del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; y la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.

La puesta en funcionamiento de la oficina forma parte del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios para ampliar la cobertura de los servicios públicos y facilitar el acceso de los vecinos a las áreas de atención.

Con este nuevo espacio, quienes necesiten orientación sobre situaciones de consumo podrán acercarse a una dependencia ubicada en el propio departamento, sin tener que viajar hasta Capital para recibir asesoramiento.