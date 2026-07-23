La polémica en torno a la posible demolición de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, edificio construido en 1886 y declarado patrimonio cultural de la provincia (Ley N° 2.011-F), sumó un capítulo clave.

A raíz de una presentación efectuada por vecinos de Jáchal y la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas) la Defensoría del Pueblo de San Juan emitió la Resolución N° 16.112, intercediendo directamente ante las autoridades provinciales, municipales y el Arzobispado.

El conflicto se profundizó tras difundirse versiones que aseguraban que la estructura presentaba daños irreversibles provocados por el paso del tiempo y agravados por el terremoto de enero de 2021.

Sin embargo, profesionales del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHA-CONICET) de la UNSJ aclararon que jamás emitieron un informe final ni recomendaron echar abajo el templo histórico, desmintiendo que existiera un diagnóstico integral terminado.

Lo que resolvió la Defensoría

Entre los aspectos claves de la resolución del organismo público, recomienda la creación de un Comité Evaluador Interdisciplinario de manera urgente por parte de la Secretaría de Cultura (autoridad de aplicación según la Ley N° 571-F) conformar un equipo técnico de especialistas.

El mismo deberá estar integrado por profesionales de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) para determinar si el edificio es apto para ser restaurado y preservado de manera segura.

Segundo, un vallado perimetral por prevención. Mientras se elabora el informe técnico definitivo y de cara a evitar riesgos para transeúntes y vecinos, se solicitó la implementación inmediata de un vallado de seguridad alrededor del templo.

Tanto el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte como la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y la Municipalidad de Jáchal cuentan con un plazo de 30 días hábiles para responder por escrito e informar a la Defensoría sobre las medidas adoptadas.

El símbolo que los jachalleros no quieren perder

La comunidad del departamento mantiene viva la campaña de recolección de firmas bajo el lema "No a la demolición de la Capilla de Villa Mercedes", exigiendo que se agoten todas las alternativas técnicas de restauración antes de tomar una medida irreversible sobre la histórica joya arquitectónica.

Esta iniciativa viene desde hace tiempo promoviendo el debate público sobre la preservación del patrimonio cultural como parte fundamental de la memoria colectiva. Influencers, centros culturales, asociaciones civiles y ciudadanos se sumaron a la iniciativa con la intención de conservar la edificación que data de 1886 y fue declarada bien integrante del patrimonio cultural de San Juan por la Ley 2011-F como solar histórico, categoría que contempla a la edificación de acuerdo especialistas.

En comunicación con DIARIO HUARPE, uno de los impulsores de esta campaña, Guillermo Alamino, quien ofició la solicitud a la Defensoría, sostuvo que “la Capilla no es un simple templo, sino una parte constitutiva de la identidad de Villa Mercedes. Allí, familias enteras se casaron, bautizaron, hicieron su comunión y, como en muchos lugares, ha sido un lugar de encuentro y un nodo comunitario”.

“La destrucción del patrimonio cultural de los pueblos es una de las políticas más destructivas para las memorias de los mismos, reconocida así por la legislación internacional”, agregó el comunicador.

Alamino se afirma en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO, cuyo escrito fundamental, establece que “el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”. Por este motivo, considera indispensable que se adopten medidas para un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural, de manera permanente, basado en métodos científicos.

Mientras tanto haya una respuesta oficial, de acuerdo a lo que informó Alamino, "El ministro ha dicho que no van a demoler la capilla, al menos momentáneamente y se van a sentar las partes a ver posibles soluciones. El siguiente paso es esperar la respuesta del Ministerio de Turismo, y ellos deben sí o sí contestar esa resolución".

Respecto al respaldo legal, el proteccionista argumentó que "Esto está amparado fundamentalmente en una ley que declara a la parroquia de Villa Mercedes como patrimonio cultural y por lo tanto no puede ser demolida".

Otra cuestión, acerca del solar histórico, Alamino afirmó que "incluye al edificio, no solamente al terreno. Tenemos como antecedente de esa discusión justamente el Santuario de San José de Jáchal, que también se dio ese mismo debate y se tomó como patrimonio no solamente el lote, sino también el edificio. Así que es una discusión que ya está saldada".

Hasta el momento van apareciendo distintos tipos de pronunciamientos sobre esta discusión como, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos de San Juan.