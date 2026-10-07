El Consejo de la Magistratura de San Juan avanza con el proceso para cubrir nuevos cargos en la Justicia provincial. En las últimas horas quedaron definidas las ternas para ocupar dos juzgados de Primera Instancia, uno del fuero de Familia y otro del fuero Civil.

Según la documentación a la que accedió DIARIO HUARPE, para el cargo de juez del Tercer Juzgado de Familia fueron seleccionados María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra.

En tanto, para el cargo de juez de Primera Instancia del fuero Civil, la terna quedó integrada por Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros.

Ahora las ternas deberán avanzar hacia la Cámara de Diputados, que será la encargada de definir quiénes ocuparán finalmente ambos cargos.

La definición de estas dos ternas se produce mientras el Consejo de la Magistratura lleva adelante otro concurso para cubrir seis vacantes que fueron informadas por la Corte de Justicia. El proceso contempla dos cargos de juez de Primera Instancia del fuero de Familia, un juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción, una Fiscalía de Primera Instancia, una Fiscalía de Cámara y una Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción.

Para ese concurso se inscribieron 180 profesionales. La mayor cantidad de postulaciones se concentró en la Fiscalía de Primera Instancia, con 160 anotados, mientras que el juzgado de la Segunda Circunscripción reunió 100 postulaciones y los dos cargos de Familia, 61.

Después de las seis vacantes, habrá otro concurso

Pero el movimiento en la estructura judicial no terminará con esas seis designaciones. Una vez que sean cubiertos esos cargos, el Consejo de la Magistratura deberá abrir un nuevo concurso para ocupar dos puestos de fiscal de Primera Instancia.

Uno de esos lugares quedó vacante luego de la designación de Ignacio Achem como fiscal de Cámara. La Cámara de Diputados lo eligió para ese cargo el pasado 24 de septiembre, por lo que dejó su puesto como fiscal de instrucción en la UFI Genérica.

El segundo cargo que deberá concursarse se originó tras el fallecimiento del fiscal Roberto Mallea, por lo que el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar posteriormente con la cobertura de ambos puestos.

De esta manera, el esquema de concursos que tiene por delante la Justicia sanjuanina contempla primero la resolución de las seis vacantes actualmente en proceso de selección y, una vez finalizada esa etapa, la apertura del concurso para dos nuevas fiscalías de Primera Instancia, lo que llevará a ocho los cargos que deberán quedar cubiertos en este proceso de renovación de magistrados y funcionarios judiciales.