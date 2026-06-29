Dejaron en libertad al conductor que atropelló y mató al operario de Angaco

La Justicia formalizó la investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado 27 de junio, alrededor de las 21.30, sobre calle Belgrano, entre Bosques y Velázquez, en Angaco, donde perdió la vida Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años, operario, chofer y gruista de la empresa Conelsi, firma tercerizada de Naturgy.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó en forma provisoria a Miguel Ángel Arce, de 73 años, conductor de un Volkswagen Gacel GS, por el presunto delito de homicidio culposo. Sin embargo, el fiscal Iván Grassi aclaró que la investigación recién comienza y que la calificación legal podría modificarse de acuerdo con las pruebas que se incorporen durante los próximos ocho meses.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la hidrogrúa que conducía Funes se encontraba detenida en el medio de la calzada mientras personal de la empresa trabajaba para reparar un tendido eléctrico. Junto a él se encontraba el operario Jonathan Maicol Veisaga, de 34 años. En ese momento, Funes intentaba conectar una linterna portátil a la batería del camión, mientras su compañero permanecía junto a un poste caído, a unos tres metros de la calzada.

Según el informe incorporado a la causa, el camión tenía encendida únicamente la luz delantera derecha y las balizas, aunque no contaba con luces superiores de advertencia. Además, había dos conos de señalización: uno ubicado delante del camión, sobre el lado derecho, y otro detrás del vehículo, en el centro de la calzada.

Siempre de acuerdo con la hipótesis inicial, Arce circulaba de sur a norte por calle Belgrano e intentó esquivar la hidrogrúa por el sector este de la calzada. En esa maniobra impactó desde atrás a Funes, quien fue despedido primero sobre el capó del automóvil y luego hacia la banquina, a unos 30 metros del lugar del impacto. El Volkswagen terminó deteniéndose aproximadamente 50 metros más adelante.

El operario falleció en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas. Tras el hecho, Arce quedó detenido y el test de alcoholemia realizado mediante pipeta arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

No obstante, durante la audiencia de formalización, el fiscal Grassi remarcó que aún resta determinar si la zona de trabajo cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas y si la señalización era suficiente para advertir la presencia del camión detenido sobre la calzada. Esa circunstancia podría resultar determinante para establecer si existió una eventual responsabilidad por parte de la empresa contratista o una situación de autopuesta en riesgo que modifique el alcance de la imputación.

Asimismo, señaló que el automóvil no dejó marcas de frenado previas al impacto, por lo que las pericias accidentológicas serán fundamentales para establecer la velocidad de circulación y reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

En el lugar trabajó personal de la UFI de Delitos Especiales, la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. También se dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia. La investigación es encabezada por el fiscal Iván Grassi, con la asistencia de la ayudante fiscal Gimena Cornejo.