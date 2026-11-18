Un relevamiento conjunto realizado por Junior Achievement y ManpowerGroup expuso la compleja situación que atraviesa el mercado laboral para las nuevas generaciones en la Argentina. Según el estudio, el 92,5% de los jóvenes busca empleo de forma activa, pero solo el 43,3% posee uno, evidenciando una profunda brecha entre la disposición a insertarse en el sistema formal y la concreción de oportunidades efectivas.

El informe detalla que los principales obstáculos con los que chocan los postulantes son la exigencia de experiencia previa —un filtro casi expulsivo para quienes buscan su primer empleo—, las rígidas condiciones de selección y la escasez de puentes o programas de transición desde la educación hacia el ámbito laboral.

Expectativas juveniles y brecha con las empresas

Al momento de elegir un puesto o evaluar un empleo ideal, las prioridades de los jóvenes se centran en el crecimiento profesional (62,6%), los buenos salarios (50,6%), la capacitación constante (35,4%) y la flexibilidad laboral (33,7%), prioridades que muchas veces no coinciden con la oferta tradicional de las compañías.

Pese a las dificultades para insertarse, el estudio remarca el alto grado de preparación y adaptación tecnológica de los postulantes: el 48,1% cursa o cuenta con certificaciones adicionales, mientras que el 91,7% ya utiliza inteligencia artificial de manera habitual.

Por último, el relevamiento advierte un desfasaje en los canales de búsqueda. Mientras que plataformas profesionales como LinkedIn lideran las preferencias de los jóvenes con un 75%, seguidas por las redes sociales (56,8%) y los portales de empleo tradicionales (50,3%), muchas empresas continúan utilizando métodos fragmentados para cubrir sus vacantes.