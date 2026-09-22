A partir de este martes, la Justicia de Menores quedó a cargo de la causa por el crimen del joven de 17 años ocurrido durante una fiesta por el Día del Estudiante en una finca de El Médano, Rawson. Sin embargo, GRUPO HUARPE pudo reconstruir cómo comenzó la pelea que terminó con la muerte del estudiante.

Según fuentes calificadas, la fiesta había sido organizada por un privado y contaba con las habilitaciones y medidas de seguridad correspondientes. En medio del festejo se produjo una primera pelea en la que, según testimonios, habrían participado los hermanos mellizos, uno de los cuales luego murió.

La música se cortó, la fiesta terminó y todos comenzaron a salir. Pero cuando los mellizos se estaban retirando, vieron que en un auto se habían subido algunas de las personas con las que habían tenido la pelea. Fueron hasta el vehículo, comenzaron a insultarlos y también a patearlo.

Los ocupantes bajaron y ahí se armó otra pelea. En realidad, fueron dos al mismo tiempo: en una estaba el joven que terminó muerto y, a pocos metros, su hermano, que también resultó herido.

El análisis de los videos permitió reconstruir ambas escenas. Y allí aparece una situación que ahora deberá ser analizada por la Justicia de Menores.

Según las fuentes consultadas, quienes analizaron las imágenes les señalaron a la Justicia que revisen nuevamente los videos porque, a su entender, no coincidiría la persona que realiza la primera puñalada con el joven que se entregó voluntariamente este lunes y dijo ser el autor del crimen.

En las imágenes, siempre según esta reconstrucción, el joven que se entregó aparece después de que la víctima ya recibió la puñalada en el pecho. Luego realiza dos movimientos con un cuchillo hacia el joven, pero ninguna de esas dos puñaladas habría impactado.

El dato que también surge de las imágenes es que habría al menos dos personas con armas blancas durante la pelea. El cuchillo que provoca la herida mortal sería tipo Tramontina, con un cabo más pequeño y hoja tipo serrucho. La puñalada atravesó el pecho, lesionó el corazón y un pulmón y terminó provocando la muerte del joven.