Acostumbrados a hacer preguntas, buscar respuestas y contar historias, esta vez fueron ellos quienes quedaron del otro lado. Cuatro reconocidos periodistas sanjuaninos cambiaron el micrófono por el pupitre y aceptaron participar de una edición especial de UPD: Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, donde la cultura general, el humor y los recuerdos de la secundaria fueron los verdaderos protagonistas.

El equipo azul estuvo integrado por Sol Rojas y Juan Rondi, bajo el nombre Los Ro Ro, mientras que el equipo naranja estuvo conformado por Mario Romero e Ivana Sillero, quienes compitieron como Los Topadora. Desde el inicio quedó claro que, más allá de la rivalidad, la propuesta iba mucho más allá del marcador.

Entre bromas y confesiones, los invitados repasaron cómo eran durante la secundaria. Hubo quienes admitieron haber sido alumnos de mitad de tabla, quienes recordaron las materias que más les costaban y también aquellos que reconocieron que preferían el fondo del aula antes que la primera fila. Las anécdotas generaron complicidad y demostraron que, incluso quienes hoy trabajan informando todos los días, también atravesaron las mismas dudas e inseguridades que viven los estudiantes.

Las preguntas del juego pusieron a prueba conocimientos de historia, lengua, matemática, geografía, deportes, arte y ciencia. Algunas respuestas llegaron con total seguridad, mientras que otras fueron producto de la intuición, la deducción o el clásico "vamos por esta". El ida y vuelta entre ambos equipos, acompañado por el humor de los conductores, mantuvo la tensión durante toda la competencia.

Sin embargo, uno de los momentos más valiosos llegó cuando los periodistas dejaron de competir por unos minutos para hablarles directamente a los alumnos de quinto año. Coincidieron en que la secundaria es una etapa que merece disfrutarse y alentaron a los futuros egresados a no apresurarse al momento de elegir una carrera. También remarcaron que nunca es tarde para estudiar y que cada persona encuentra su propio camino, incluso después de haber recorrido otros.

Los equipos Los Ro Ro y Los Topadora protagonizaron un divertido duelo de cultura general en el especial de periodistas de UPD. FOTO HUARPE.

Esos testimonios le dieron un valor agregado al programa, que volvió a combinar entretenimiento con un mensaje educativo. La propuesta permitió acercar a los participantes desde otro lugar, mostrando no solo a los profesionales de los medios, sino también a las personas detrás de cada micrófono.

Ya en la recta final, el juego entró en su momento de mayor tensión. Cada respuesta podía modificar el desarrollo del encuentro y mantener con vida a uno u otro equipo. La definición llegó recién en las últimas preguntas, cuando Los Ro Ro, integrados por Sol Rojas y Juan Rondi, lograron imponerse sobre Los Topadora, de Mario Romero e Ivana Sillero, y se quedaron con la victoria de esta edición especial y la cena en La Vitta.

Sobre UPD

UPD: Unidos por el Desafío es el programa educativo de Grupo Huarpe que reúne a estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de San Juan en una competencia de conocimientos basada en los contenidos del Ministerio de Educación. Con el respaldo de organismos provinciales y el acompañamiento de distintas instituciones y empresas, el ciclo promueve el aprendizaje de una manera entretenida mientras pone en juego un gran premio: el viaje de egresados a Bariloche. Además de las competencias entre cursos, el programa presenta emisiones especiales con invitados que aceptan el desafío de volver, por un rato, a sentirse alumnos.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y mediante las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.