El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi), Juan Pablo Delgado, celebró el anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el aporte de 250 millones de dólares que Vicuña destinará a obras de infraestructura en la provincia. Delgado analizó la noticia desde dos aspectos. Por un lado, destacó la importancia de que la provincia obtenga financiamiento para obras de infraestructura, algo que consideró necesario para el desarrollo minero. Por otro lado, valoró el pago como una señal positiva sobre el avance del proyecto Vicuña.

"Es importante que la provincia pueda obtener financiamiento para obras de infraestructura. Creo que todos sabemos que se necesita más para desarrollar la minería, así que de ese lado muy bien", afirmó Delgado.

Agregó que "el hecho de que cumpla estos pasos da señales del avance del proyecto y eso para San Juan creo que es una muy buena noticia".

Obras transversales y derrame para todos

El titular de Casemi subrayó que las obras vinculadas a la minería son transversales a varias actividades y que llegarán en un momento de fuerte necesidad de trabajo en la provincia.

"Las obras son transversales a varias actividades. Hoy las necesidades de trabajo son reales. Este tipo de situaciones donde la provincia se ve con fondos para destinar a infraestructura nos va a venir a todos los sanjuaninos y va a ser un derrame", sostuvo.

Delgado consideró que el anuncio representa "un paso muy importante" en la gestión minera de la provincia. "Es algo muy positivo y esperemos que se siga con este tipo de señales referentes a la minería", expresó.

Consultado sobre si la cámara tiene previsto abordar el tema con el gobierno o Vicuña, Delgado adelantó que la noticia será evaluada en la próxima reunión de socios, programada para el lunes.

"Tenemos la reunión de socios el día lunes, así que vamos a aprovechar la noticia para hablarlo. Mantenemos reuniones periódicas tanto con gobierno como con Vicuña, así que vamos a tocar el tema", señaló.

El impacto de los 9.000 millones de dólares

Delgado puso el anuncio de los 250 millones en perspectiva con la inversión total del proyecto Vicuña, que supera los 9.000 millones de dólares, y destacó el rol del RIGI en ese proceso.

"La inversión de Vicuña, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Con estos 250, lo que se puede llegar a generar, imagínate lo que sigue", afirmó.

El presidente de Casemi cerró con una visión de largo plazo: "Creo que la minería le va a cambiar la matriz productiva a San Juan. Con este tipo de señales, tenemos que ver el impacto que va a tener para la provincia".