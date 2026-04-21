Los representantes de la productora de eventos que presentó la demanda brindarán más información este martes. El conflicto surge tras la ausencia del capitán en un amistoso de 2025.

Este martes, el mundo del fútbol pondrá sus ojos en Florida. Se darán a conocer los detalles de la denuncia presentada en un Tribunal de Estados Unidos contra la AFA y Lionel Messi. La acción legal surge tras la ausencia del astro rosarino en un partido amistoso que la Selección argentina disputó en 2025.

Los datos fueron proporcionados por representantes de la empresa demandante, la productora VID, quienes brindarán una conferencia de prensa en el hotel Colonnade Coral Gables Autograph Collection a partir de las 12:00 (hora argentina).

Las claves del conflicto: "Fraude e incumplimiento"

La demanda no solo apunta a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia, sino que alcanza al propio futbolista. Los cargos son graves: “fraude e incumplimiento de contrato”.

Según sostiene VID, la empresa desembolsó 7 millones de dólares por los derechos exclusivos de los amistosos que la Scaloneta jugó ante Venezuela y Puerto Rico. El contrato incluía una cláusula de hierro: Messi debía jugar al menos 30 minutos por partido, salvo lesión acreditada.

"Messi no jugó ante Venezuela y estuvo en un palco. Sin embargo, no estaba lesionado, ya que un día más tarde disputó un partido con el Inter Miami y marcó dos goles", afirman desde la productora.

A este reclamo se suma el perjuicio económico por el traslado de una sede de Chicago a un pequeño estadio en Fort Lauderdale, y la promesa incumplida de la AFA de compensar las pérdidas con una gira por China en 2026 que nunca se concretó.

La respuesta de la AFA

Desde la calle Viamonte no se quedaron callados. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, utilizó sus redes sociales para respaldar la postura oficial a través de Tomás Regalado, embajador del organismo en EE.UU. “Gracias por hablar con la verdad y cuidar los intereses de la AFA”, escribió el mandatario.

Regalado aseguró que la Asociación cumplió con todas sus obligaciones: "La AFA tiene conocimiento de la demanda. Se cumplió plenamente con los acuerdos, incluida la puesta a disposición de la Selección Nacional para ambos partidos en octubre de 2025".

La jornada de hoy será clave para determinar el futuro legal de este enfrentamiento que pone al capitán argentino en el centro de una batalla judicial millonaria.