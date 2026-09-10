Mercado Pago quedó en el centro de una nueva disputa judicial por las tasas aplicadas a sus créditos. La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (Acfra) presentó una demanda a partir del caso de dos usuarias que denunciaron intereses que consideran abusivos y que, según los cálculos de la entidad, superarían el 1.300% anual.

La presentación fue realizada por Diego Espasandín, abogado y fundador de Acfra, ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La acción está dirigida contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago.

El objetivo es que la Justicia analice las tasas aplicadas y determine si existieron cobros indebidos. En caso de prosperar el planteo, la asociación pretende que se restituyan las sumas que eventualmente sean consideradas excesivas.

El reclamo podría alcanzar a siete millones de usuarios

Aunque la presentación se inició por la situación de dos consumidoras, Acfra pretende darle alcance colectivo. Según los registros mencionados por la organización, alrededor de siete millones de usuarios argentinos podrían encontrarse en situaciones similares.

La demanda apunta específicamente a revisar los intereses cobrados durante los últimos tres años y, en caso de que la Justicia determine que existieron montos percibidos indebidamente, avanzar con su devolución.

“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”, explicó Espasandín.

El reclamo llega en medio del aumento de la morosidad

La presentación se conoce en un escenario marcado por las dificultades de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras. La morosidad de los hogares viene creciendo y, según datos del Banco Central citados recientemente, los préstamos familiares en situación irregular alcanzaron el 12,8% en junio, el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2010.

El caso contra Mercado Pago deberá ahora avanzar en la Justicia Comercial, que tendrá que determinar si los intereses cuestionados pueden considerarse abusivos y si corresponde una eventual devolución a los consumidores alcanzados.