Con una inversión de $64.880.000 y un plazo de ejecución de 120 días corridos, la Dirección Provincial de Vialidad avanzará con la reparación integral del puente ubicado en el cruce de la Ruta Provincial 159, conocida como Calle 6, y la Ruta Provincial 64, denominada Calle Chacabuco, en Pocito. La obra contempla la demolición de la losa central deteriorada y la reconstrucción de esa parte de la estructura, con el objetivo de recuperar un paso estratégico para la circulación y la actividad productiva del departamento.

El puente lleva varios meses clausurado al tránsito debido a una falla estructural en la losa central de hormigón armado. Según el pliego, el deterioro se produjo por el incremento de las cargas de tránsito, el envejecimiento de la estructura y la falta de intervenciones de conservación. La obra busca restituir las condiciones de seguridad, funcionalidad y conectividad vial para volver a habilitar la circulación.

La demolición será el primer paso

La estructura existente es de hormigón armado y tiene aproximadamente 15 metros de longitud y 6,15 metros de ancho. El proyecto establece que se retirará la losa deteriorada y que, durante esa etapa, la empresa deberá relevar los elementos estructurales que permanezcan en pie para definir correctamente la reconstrucción.

Una vez despejado el sector, se ejecutará la nueva losa con hormigón elaborado clase H-25 y acero especial para las armaduras. El trabajo incluirá su colocación, curado y puesta en servicio, además de los controles y ensayos previstos en la documentación técnica.

También se intervendrán los accesos al puente, con excavaciones, nivelación y un terraplén con compactación especial. Las defensas metálicas dañadas serán retiradas y reemplazadas por nuevas barandas metálicas cincadas.

Los trabajos deberán contemplar además la infraestructura existente en la zona. El pliego identifica dos canales de riego aéreos y uno terrestre, con paso transversal bajo la calzada, y una posible interferencia con una cañería de agua potable. La empresa deberá coordinar las tareas para evitar daños y garantizar la continuidad de los servicios.

Durante la obra habrá desvíos y señalización transitoria para ordenar la circulación. También se deberán colocar elementos de advertencia, luces de balizamiento nocturno y banderilleros hasta la habilitación del paso.

Cuándo se conocerá la empresa

La Dirección Provincial de Vialidad lanzó la licitación pública y fijó el 30 de septiembre como fecha de apertura de las ofertas. Las empresas deberán acreditar capacidad económica y técnica, antecedentes en obras similares y contar con los equipos requeridos.

El presupuesto oficial de $64.880.000 incluye IVA, fue calculado con precios de agosto de 2026 y será financiado con recursos del Gobierno de San Juan.

El plazo total será de 120 días corridos y comenzará a computarse desde el acta de replanteo, que deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprobación del contrato. Con esta intervención, Vialidad apunta a recuperar un puente que hoy permanece cerrado y restablecer una conexión considerada clave para la circulación y el movimiento productivo de Pocito.