Denisse González volvió a ser internada luego de que sus plaquetas bajaran nuevamente. La ex participante de Gran Hermano contó en sus redes sociales que se trata de su tercera hospitalización en medio del cuadro de trombocitopenia severa que atraviesa desde hace meses.

La joven explicó que, tras unos días en los que su evolución había sido favorable, los valores volvieron a descender y los médicos decidieron continuar con nuevos estudios. En ese contexto, adelantó que será sometida a una punción de médula para intentar obtener más respuestas sobre su estado de salud.

Denisse González fue participante de Gran Hermano.

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, escribió González en sus redes. Además, señaló que continuará con estudios y tratamientos mientras los profesionales buscan determinar cuál es la alternativa más adecuada para estabilizar el cuadro.

La ex Gran Hermano también intentó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que espera poder regresar a su casa en los próximos días. La nueva internación se produjo poco después de haber recibido el alta médica tras responder favorablemente a un tratamiento anterior.

Qué cuadro de salud atraviesa Denisse González

González, de 24 años, reveló semanas atrás que padece púrpura trombocitopénica idiopática, una afección caracterizada por un descenso marcado en la cantidad de plaquetas. Desde entonces, permanece bajo controles médicos periódicos y hemogramas semanales para seguir su evolución.

Las plaquetas cumplen una función fundamental en la coagulación de la sangre, por lo que niveles demasiado bajos pueden aumentar el riesgo de sangrados. Por ese motivo, el seguimiento médico resulta clave para evaluar la respuesta a los distintos tratamientos.

Días atrás, la joven había contado además uno de los momentos más difíciles que atravesó durante sus internaciones. Según relató, ante la incertidumbre por su estado llegó a realizar un dibujo de despedida, aunque posteriormente su cuadro mostró una mejora que le permitió recibir el alta.

Ahora, la nueva caída de las plaquetas obligó a retomar la internación y los estudios para determinar los próximos pasos.