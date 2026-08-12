El dirigente y exlegislador Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra la empresa Mercado Libre por la presunta comisión del delito de usura, al sostener que la plataforma cobra tasas de interés desproporcionadas a los usuarios que recurren a sus créditos para llegar a fin de mes.

La presentación judicial hace foco en los exorbitantes costos financieros que la firma impone a través de su brazo fintech, Mercado Pago. En Argentina, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) que exige la compañía a los tomadores de préstamos puede alcanzar el 1375%, cifra que contrasta fuertemente con la realidad del mercado regional.

Disparidad internacional y el Código Penal

Uno de los puntos centrales del escrito radica en la comparación con la filial que la firma opera en Brasil, donde el costo financiero efectivo se ubica en el 63,13% anual. De esta manera, el costo crediticio aplicado por la empresa fundada por Marcos Galperin resulta ser 21 veces más caro en Argentina que en la principal economía del continente.

Solano sustentó la acción judicial amparándose en el artículo 175 bis del Código Penal argentino, el cual estipula sanciones para quienes, aprovechándose de la "necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona", exijan intereses u otras ventajas pecuniarias manifiestamente desproporcionadas en relación con la prestación acordada.

"Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no pueden acceder al crédito bancario tradicional", fundamentó el dirigente del Partido Obrero.

Contraste con la banca pública y peso en el negocio

En la denuncia se contrapone el esquema de Mercado Pago con las condiciones que ofrece la banca pública nacional. Como ejemplo, se señala que el Banco Nación otorga líneas de crédito con tasas significativamente menores e incluso lleva adelante procesos de refinanciación para deudores en mora con tasas de entre el 12% y el 14%.

Asimismo, el reclamo pone de relieve el peso estratégico que ha adquirido la división financiera dentro de la estructura general del grupo empresarial. Según se desprende del último balance de Mercado Libre, el negocio financiero representa actualmente el 64,3% de su facturación total en la Argentina, lo que casi duplica los ingresos generados por su emblemática plataforma de comercio electrónico (e-commerce).

Por otro lado, Mercado Libre no deja de recibir beneficios impositivos por ser parte de la Ley de Economía del Conocimiento, donde se ahorra de pagar al fisco unos $68 mil millones.

Denuncia SOLANO Contra ML (1) by LPO