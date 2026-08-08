La presentación de los estados financieros de Mercado Libre correspondientes al primer semestre de 2026 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) generó fuertes repercusiones tanto en los mercados financieros como en la opinión pública argentina.

Un análisis realizado por el investigador del CONICET, Gustavo García Zanotti, puso al descubierto la magnitud de las exenciones fiscales que recibe la firma conducida por Marcos Galperin a través de la Ley de Economía del Conocimiento. Este escenario coincidió con una volatilidad en la cotización de sus acciones y con renovadas críticas hacia las prácticas de su brazo financiero, Mercado Pago.

Exenciones fiscales

En los primeros seis meses de 2026, la empresa de Marcos Galperin recibió beneficios fiscales del Estado argentino por un total de 42 millones de dólares, lo que equivale a unos 68 mil millones de pesos (o cerca de 63 mil millones de pesos según la cotización promedio volcada en la presentación). Al amparo de los incentivos previstos por la Ley de Economía del Conocimiento, la compañía se ahorró de pagar 29 millones de dólares en concepto de Impuesto a las Ganancias y otros 13 millones de dólares (19,5 mil millones de pesos) correspondientes a contribuciones sociales y aportes patronales.

Reacción de Wall Street

A pesar de haber marcado un récord histórico de facturación al superar los 10 mil millones de dólares en ingresos netos, el balance presentado ante la SEC mostró un margen de ganancias menor al previsto por los analistas e inversores. Esta brecha provocó que las acciones de la compañía se desplomaran más de un 7% tras la difusión del documento, aunque al día siguiente repuntaron levemente para cerrar con un retroceso cercano al 5%.

Se desprende del propio balance de la firma que el 64,3% de su facturación en la Argentina proviene de su vertical financiera, cifra que casi duplica lo ingresado por su plataforma tradicional de comercio electrónico (e-commerce). Este vuelco estructural hacia el negocio crediticio se explica, por un lado, por la contracción del consumo masivo y, por el otro, por la expansión de préstamos otorgados por entidades no bancarias con requisitos de acceso más flexibles. En el ámbito regional, casi una cuarta parte de la cartera de créditos otorgada por Mercado Libre en Latinoamérica se encuentra actualmente en mora.

El economista y consultor Emiliano Estrada analizó la dinámica del modelo: “Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está en atraso y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual”. Además, detalló las operaciones de venta de cartera crediticia: “Este trimestre Mercado Libre vendió préstamos ya otorgados a terceros en dos países: en Argentina colocó US$ 66 M y ganó US$ 8 M, un 12,1%; en México, US$ 53 M con una ganancia de US$ 2 M, 3,8%. El comprador paga más cuanto más alta es la tasa del crédito que se lleva”.

Polémica por tasas e intimaciones

En paralelo al análisis contable, la compañía enfrentó cuestionamientos públicos por el costo financiero de sus servicios y por los métodos de reclamo a usuarios morosos. En los últimos días se difundió que las tasas anuales para préstamos otorgados mediante Mercado Pago alcanzan en determinados casos hasta el 765% anual, situación que generó críticas de periodistas como Ernesto Tenembaum, quien calificó el esquema como "el colmo del abuso".

A esto se sumó una denuncia viral realizada por un usuario identificado como Agustín, quien acusó a la plataforma de llamar con insistencia a su exjefa para reclamar el pago de una deuda personal.

Tras la viralización del caso, representantes de Mercado Libre se contactaron con el afectado explicándole que "los términos y condiciones les permiten leer los contactos de su teléfono pero que esa respuesta había sido un ‘error’ de mala interpretación del agente de soporte", según reveló Maximiliano Firtman.

De forma oficial, la empresa argumentó que el número de la expatrona había sido registrado en el sistema a raíz de un pedido de compra realizado por el usuario años atrás y desvinculó el hecho de la gestión del crédito.

Mercado Libre Balance by LPO