El crecimiento de la actividad minera en San Juan abrió nuevas oportunidades laborales, pero también encendió una alarma dentro del ámbito profesional. El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de San Juan denunció la existencia de personas que ofrecen servicios de traducción sin contar con título habilitante ni matrícula profesional. La presidenta de la institución, Lorena Garay Pellice, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que la situación en San Juan.

Garay expuso que las maniobras fueron detectadas tras una consulta realizada por una empresa que buscaba referencias sobre una persona que se presentaba como traductora. “Nos llamaron para pedir referencias y verificamos que esa persona no estaba matriculada. A partir de allí surgieron otros casos donde individuos habían realizado traducciones y, al momento de firmarlas, reconocieron que no eran traductores”, relató.

Según explicó la profesional, el ejercicio ilegal de la profesión puede generar consecuencias para empresas, organismos y particulares que contraten servicios sin las garantías correspondientes. “Cuando una empresa contrata a un traductor matriculado tiene la certeza de que la documentación será tratada con confidencialidad y que el trabajo cumple con todos los requisitos legales”, indicó.

“Hay un desconocimiento muy grande. No es lo mismo hablar dos idiomas que ser traductor. Para ser traductor público hay que cursar una carrera universitaria de grado de cuatro o cinco años y obtener un título habilitante”, señaló la profesional.

La presidenta del Colegio vinculó esta problemática con el fuerte desarrollo de proyectos mineros en la provincia, que incrementó la demanda de traducciones e interpretaciones técnicas. “La explosión minera es algo maravilloso para San Juan, pero también ha dado lugar a personas que se presentan como traductores sin serlo. Entendemos que todos quieran trabajar, pero primero hay que formarse para poder ofrecer un servicio profesional”, afirmó.

Desde la entidad instaron a empresas, organismos públicos y particulares a verificar siempre la matrícula profesional antes de contratar servicios de traducción o interpretación. Actualmente, el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan cuenta con 71 matriculados, de los cuales 53 se encuentran en actividad. "Hay especialistas en minería, documentación jurídica, comercio internacional e idiomas de alta demanda", cerró Garay Pellice.

Cómo denunciar el ejercicio ilegal de la profesión

Las denuncias sobre posibles casos de ejercicio ilegal pueden realizarse de manera confidencial a través de los canales oficiales del Colegio: