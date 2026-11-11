La controversia por la instalación de un exclusivo sector VIP durante la misa que el papa León XIV brindó en Palermo derivó en un severo conflicto político y judicial para el Gobierno nacional.

El diputado opositor Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para citar a la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, con el objetivo de exigir explicaciones sobre el financiamiento, la lista de invitados y los criterios de asignación en una contratación directa que demandó 8.690 millones de pesos a la firma DF Entertainment.

Polémica contratación

De nuevo el gobierno de Javier Milei y la gestión local de Jorge Macri quedaron en el ojo de la tormenta por la polémica desatada con la “carpa VIP” que el Ejecutivo instaló en la misa que el papa León XIV brindó en Palermo este lunes.

En el Congreso de la Nación, diputados de la oposición señalaron el hecho y hasta presentaron proyectos para citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó una iniciativa de resolución para citar al Parlamento a funcionarios del gobierno nacional. Y es que la contratación del servicio estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación y fue adjudicada por 8.690 millones de pesos a la firma DF Entertainment.

La iniciativa pone el foco en las contrataciones realizadas por el Estado nacional, además de la existencia de sectores preferenciales montados para el evento. Por esta razón se citó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno.

Bajo la consigna “¿Quién pagó el VIP?”, el legislador solicita información detallada sobre la cantidad de personas acreditadas en los distintos sectores del predio, incluyendo áreas VIP, preferenciales, de autoridades, de prensa y backstage. También pide conocer quién decidió cada invitación, bajo qué criterios se asignaron los lugares y qué funcionarios aprobaron esas decisiones.

Entre los puntos destacados del proyecto figura el pedido para que el Gobierno informe el listado completo de personas que accedieron a espacios preferenciales, identificando si se trató de funcionarios, legisladores, magistrados, representantes religiosos, empresarios o figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación.

Asimismo, Paulón requirió precisiones sobre la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien afirmó públicamente no haber recibido el código QR necesario para ingresar a la misa y apuntó contra las contrataciones realizadas para la organización de la visita papal.

Cómo fueron los acontecimientos

El escándalo se encendió cuando se filtraron imágenes de políticos, empresarios, celebridades y figuras de la farándula (como Pampita y Yanina Latorre) disfrutando de un sector exclusivo, mientras miles de fieles esperaban bajo el sol parados desde la madrugada.

El caso también salpicó al gobierno porteño y la diputada Marcela Pagano cruzó fuertemente a Jorge Macri en la red social X, acusándolo de haber cedido a las presiones de Karina Milei y su entorno para contratar servicios de seguridad y limpieza vinculados a los Menem.

De hecho, Macri intentó bajarles el tono a las críticas argumentando que el espacio estaba destinado al protocolo, diplomáticos, miembros de la Iglesia y personal que trabajó largas horas en el operativo de seguridad. Sin embargo, admitió un exceso en las comodidades: “Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”.

Pagano presentó denuncias en Comodro Py. Por un lado por las contrataciones: pidió expedientes, que expliquen la urgencia y quién subcontrató la seguridad privada. Según revista Noticias la hizo Tech Security, que tiene como socios a dos hermanos de Martín Menem.

Y por otro lado, denunció abuso de autoridad por el VIP: el pliego de DF Entretainment ya preveía catering exclusivo y acomodadores para un sector de unos 4.000 invitados. “En ese lugar hubo famosos y empresarios sin ninguna función oficial. Pido la lista completa, quién invitó y quién pagó”, explicó a Tiempo.

“No discuto que el Estado acompañe la visita del Papa: discuto cómo gastó”, dijo Pagano. Y señaló: “Fueron más de $20.000 millones sin una sola licitación, invocando una urgencia para una visita que organizaban desde agosto. Y el contrato más grande, de $8.690 millones, incluía un sector VIP con catering para cuatro mil invitados”.

En ese camino, remarcó el despropósito: “Dos millones de fieles al sol y, en la carpa, famosos y empresarios. Es la lógica del vacunatorio VIP: lo paga el Estado y lo disfrutan los amigos del poder. Por eso lo llevo a la Justicia: quiero la lista completa, quién invitó y quién pagó”.

Una unidad especial a cargo de Karina

Según explicaron fuentes parlamentarias a Tiempo, se creó una unidad ejecutora especial de visita del papa León XIV que depende de Karina Milei bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Esa unidad especial se financia con fondos públicos y aportes empresarios, que no está claro ni transparente cuáles son ni cuántos pusieron. Es decir, quiénes pusieron plata. Según señaló Paulón a este medio: “La visita del Papa vale unos 30 millones de dólares en total, la cuarta parte es el evento de la misa por el escenario, porque se hace dos días, por la seguridad, etcétera. Y eso ellos se lo dieron, con adjudicación directa de DF Entertainment, que es el socio de Live Nation, que son los que se están por quedar con Tecnópolis, con una contratación de unos 9 mil millones de pesos”.

“En el pliego de la misa estaba la carpa VIP para 400 personas con aire acondicionado, baños de 16 metros cuadrados, etc. Eso estaba en el pliego, o sea que acá nadie puede decir que no sabía. En principio la explicación oficial, el Papa después de la misa iba a recibir y a saludar a los empresarios que aportaron dinero, pero terminó siendo canapés y bocaditos para modelos y conductoras de TV e influencers”, expresó el diputado.

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