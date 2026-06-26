Denuncian presunta mala praxis en el Rawson por la muerte de un bebé

La muerte de un bebé ocurrida tras un parto en el Hospital Guillermo Rawson abrió una investigación preliminar por presunta mala praxis obstétrica. El caso se encuentra en una etapa previa a la formalización de la causa penal, instancia en la que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales analiza si existen indicios suficientes para avanzar con la apertura formal del expediente y la imputación de posibles responsabilidades.

La madre del niño, Nair Arroyo, sostiene que ingresó al hospital el 21 de abril alrededor de las cinco de la mañana con trabajo de parto avanzado, cinco centímetros de dilatación y la bolsa rota. Según su relato, permaneció internada bajo controles médicos y el último monitoreo fetal se realizó cerca de las 11 de la mañana, momento en que le informaron que el bebé se encontraba en buen estado.

La mujer aseguró que alrededor de las 14.30 ya tenía dilatación completa, pero que el parto no avanzaba porque el bebé no descendía. Recién cerca de las 16.20, cuando finalmente decidieron practicar una cesárea, el niño ya habría sufrido un grave compromiso durante el trabajo de parto.

El bebé nació con complicaciones severas, permaneció internado durante tres días en el servicio de Neonatología y finalmente falleció el 24 de abril. Según relató su madre, los médicos le informaron que presentaba un derrame cerebral y múltiples complicaciones derivadas de la falta de oxígeno.

Al día siguiente del fallecimiento, el 25 de abril, Nair Arroyo radicó la denuncia penal con el patrocinio de la abogada Ángeles Olivera, quien se constituyó como querellante en representación de la familia.

Olivera explicó que la causa todavía no fue formalizada porque las médicas consultoras de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales consideran, por el momento, que se trató de una muerte natural. Frente a ese escenario, la querella impulsó una pericia médica especializada en obstetricia con el objetivo de determinar si existieron demoras o errores en la atención brindada durante el parto.

La pericia impulsada de la querella

Como parte de las medidas solicitadas por la querella, se realizó una pericia obstétrica en el Complejo Forense con la participación del médico obstetra Jorge Mauna, quien intervino como perito de parte representando a la familia.

Sin embargo, según denunció la abogada Ángeles Olivera, cuando la pericia abordaba uno de los puntos considerados determinantes para establecer si existió mala praxis, la médica consultora del Ministerio Público Fiscal, Beatriz Vázquez, decidió interrumpir el procedimiento y dar por finalizado el acto pericial antes de concluir el análisis completo de los puntos propuestos por la querella.

Consultado el Ministerio Público Fiscal sobre esta situación, se indicó que la pericia se desarrolló en su mayoría, alcanzándose 9 de los 10 puntos previstos, y que la instancia final quedó sujeta a disidencia técnica entre los profesionales intervinientes. En ese marco, se resolvió dar por concluido el acto pericial y acordar que cada médico presente su informe por separado, para luego ser evaluados por el fiscal de la causa.

La querella, no obstante, sostiene que la decisión fue arbitraria y que se vulneró el procedimiento previsto para este tipo de pericias. Según la letrada, la médica consultora habría manifestado que no correspondía que el perito de parte “le enseñara medicina obstétrica”, lo que motivó la interrupción del intercambio técnico.