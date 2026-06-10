Denuncian un intento de envenenamiento contra Sol en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de máxima incertidumbre tras una grave denuncia realizada por Sol Abraham. La participante, que se encuentra en una situación de aislamiento tras la salida de Brian Sarmiento, advirtió una irregularidad mientras consumía una infusión durante la tarde. Según relató la joven, el sabor de su café era inusual y, al inspeccionar el recipiente, descubrió restos de detergente.

El incidente generó una reacción inmediata de indignación en la jugadora, quien buscó respuestas entre sus compañeros. Durante una charla con Manuel y Nigro, la afectada señaló a quienes habían estado cerca de su vaso momentos antes del hallazgo. En medio del clima de sospecha, Manuel expresó que "Se re pudrió, quién fue el que le echó detergente" mientras el grupo intentaba determinar responsabilidades.

La repercusión en las plataformas digitales fue masiva y los espectadores aportaron datos sobre lo sucedido. Una usuaria en la red social X mencionó que "Dijo Ema que era CIF porque a Campanita también le pusieron y tuvo que tirarlo" en referencia a otros posibles afectados por bromas similares. Ante la gravedad del hecho, la producción del programa habría iniciado un proceso de investigación.

Como parte de las medidas tomadas, Gran Hermano convocó al confesionario a Cinzia y posteriormente a Zunino para indagar sobre sus movimientos. El reglamento del reality contempla sanciones severas para este tipo de conductas.

Existe un antecedente cercano con Catalina Gorostidi, quien fue enviada a placa de nominados tras alterar un alimento para Tato Algorta. De confirmarse la autoría de este nuevo episodio, el responsable podría enfrentar consecuencias disciplinarias similares por afectar la convivencia y la integridad de sus pares.