Un grave caso sacudió a una escuela privada de Lomas de Zamora, donde al menos cuatro alumnos fueron denunciados por presuntamente crear, compartir y vender imágenes falsas de contenido sexual de sus compañeras utilizando inteligencia artificial. El material habría involucrado a unas 40 estudiantes y fue difundido en distintas plataformas y sitios para adultos.

El episodio ocurrió en el Colegio Modelo Lomas y generó una fuerte reacción de estudiantes y familiares, quienes realizaron una sentada frente a la institución para exigir explicaciones y medidas concretas.

Según denunciaron las familias, las imágenes habrían sido generadas a partir de fotografías reales de las alumnas. Luego, fueron manipuladas con inteligencia artificial y difundidas con nombre y apellido de las jóvenes, e incluso habrían formado parte de una especie de “catálogo” que circulaba entre estudiantes de otros colegios.

Una de las madres afirmó que el contenido también habría sido comercializado y publicado en páginas pornográficas. Además, sostuvo que los estudiantes implicados utilizaban una herramienta de inteligencia artificial paga para producir las imágenes.

El caso generó todavía más preocupación luego de que las familias aseguraran que las autoridades escolares conocían lo ocurrido desde hacía semanas. Según el relato de una de las madres, los padres de las alumnas afectadas se enteraron a través de los propios estudiantes y no por una comunicación oficial de la institución.

Las familias también cuestionaron que los alumnos señalados continuaran compartiendo espacios con las adolescentes afectadas mientras el conflicto avanzaba. Posteriormente, y tras la intervención de autoridades educativas, los cuatro estudiantes denunciados comenzaron provisoriamente a continuar sus estudios desde sus casas.

En medio de la protesta, representantes de las familias mantuvieron reuniones con autoridades del establecimiento y funcionarios del área de Educación para conocer qué medidas se tomarán y cuál fue el alcance real de la difusión del contenido.

La causa ya fue denunciada ante la Justicia, que deberá determinar cómo fueron creadas las imágenes, quiénes participaron de su distribución y hasta dónde llegó el material.

El episodio volvió a poner en debate los riesgos vinculados al uso de herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos falsos de carácter sexual sin consentimiento, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.