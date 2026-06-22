Denunciaron a Santiago del Moro y Gran Hermano de ser estafadores

Nadia Epstein, integrante de la edición 2007 de Gran Hermano, expresó el lunes 22 de junio su descontento con el rumbo del programa y su conductor, Santiago del Moro. Durante un diálogo con Nacho Rodríguez, Naiara Vecchio y Tati Boleas en Siempre primicias, la ex participante recordó su histórico conflicto con Marianela Mirra. Tras calificar a su antigua rival de "conchu#$%", Epstein sostuvo que "el tiempo le dio la razón" porque la ganadora de su ciclo "se casó con un violador", en referencia al condenado ex gobernador José Alperovich,.

Al evaluar la gestión de Gran Hermano Generación Dorada, Epstein fue tajante sobre los cambios en el formato. La ex jugadora opinó que "Es una cag#$. Está muy manoseado, dejó de tener la esencia de lo que siempre fue Gran Hermano, que era el aislamiento". Según su visión, el espíritu original del ciclo desapareció al perderse el sentido de encierro. En ese sentido, consideró que la regla fundamental "No se cumple. Ya es una puerta giratoria. Falta que digan 'chicos, me voy a comprar puchos a la esquina y vuelvo'. Principalmente Andrea del Boca que ya entró y salió muchísimas veces".

La crítica también alcanzó la narrativa del show y el comportamiento que se promueve entre los participantes. Epstein señaló que "No está más la esencia de contar historias, que es lo que hacía al espectador sentirse identificado con tal o cual participante". Además, cuestionó el fomento de la hostilidad dentro de la casa. Epstein señaló que "Ahora los motivan a que, poco más, agarren un cuchillo pero no para que lleguen a acuchillarse, solo a rasparse. Me parece un montón. No es el Gran Hermano que yo viví y disfruté".

Uno de los puntos centrales de su descargo fue la supuesta irregularidad económica para el público votante. Manifestó que la dinámica de reingresos es "del Moro siendo del Moro" y agregó que "Me parece ridículo y una estafa a la gente. Porque si hay una placa armada, yo estoy votando para que alguien se vaya, se va y a las dos semanas la vuelven hacer entrar… ¿es joda? Yo ya puse plata para que esa persona se vaya y vuelve".

Finalmente, la ex concursante mencionó que no sigue el programa con regularidad y que no integró los debates porque "Pretendían que vaya por el mismo cachet de los chicos que salían de la casa". A pesar de su postura crítica hacia el formato actual, Epstein arriesgó a su amigo Emanuel Di Gioia como su candidato para la final y comentó su breve paso por el entorno digital aclarando que "Después fui al stream por el cariño que le tengo a Coty Romero. Fui por ella, una vez y nada más".