Denunciaron a un abuelo por abusar de sus nietos de 13 y 11 años

Un hombre comenzó a ser investigado este jueves en el departamento 9 de Julio, acusado de haber cometido presuntos abusos sexuales contra sus dos nietos, de 13 y 11 años. La denuncia fue realizada por la madre de los menores, quien además es hija del denunciado.

La investigación se inició luego de que la mujer recibiera un mensaje a través de TikTok de un usuario que manifestó ser amigo de su hija y aseguró haber tomado conocimiento de los presuntos abusos. Ante esa información, la madre decidió hablar con la adolescente para conocer qué había ocurrido.

Según surge de la investigación, la menor habría relatado la situación y posteriormente su hermano también habría realizado una revelación vinculada con los hechos. A partir de esas declaraciones, la mujer decidió acudir a la Justicia y radicar la denuncia.

El hombre fue detenido tras la presentación y, de acuerdo con lo informado en la audiencia, manifestó padecer tuberculosis. Debido a esa situación, inicialmente se dispuso que permaneciera bajo detención domiciliaria hasta la realización de la audiencia judicial celebrada este jueves.

Durante la audiencia, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente la figura de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, en perjuicio de sus dos nietos. La causa está caratulada como C/ Herrero Jorge Alberto s/ abuso sexual agravado, e/p de A.V.R.H. y de S.O.R.H., representados por su madre.

Por tratarse de una investigación que involucra a menores de edad y ante la relación existente entre las presuntas víctimas y el acusado, no se difundirá la identidad de los niños ni tampoco el nombre del investigado, con el objetivo de preservar a los menores y evitar su revictimización.

La jueza interviniente resolvió además fijar un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria. Dentro de ese período, durante los primeros tres meses, el acusado deberá permanecer bajo arresto domiciliario, según lo dispuesto judicialmente.

Otro elemento incorporado al expediente refiere a que sobre el investigado pesan tres denuncias previas por amenazas, las cuales estarían relacionadas con situaciones de violencia de género contra su exesposa, quien es precisamente la madre de los dos menores involucrados en esta causa.

Ahora la investigación deberá avanzar con distintas medidas destinadas a determinar qué ocurrió, establecer las circunstancias de los hechos denunciados y reunir elementos que permitan definir la situación procesal del acusado. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación judicial y la imputación formulada es de carácter provisorio.