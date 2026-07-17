Denunciaron a un jefe administrativo de la UNSJ por abuso sexual

La Justicia sanjuanina investiga una denuncia por presunto abuso sexual en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. El sospechoso, un profesional de apellido Morales de más de 60 años, se desempeña como jefe administrativo en el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro de dicha institución. La presentación judicial fue radicada el pasado 12 de mayo por una empleada de unos 40 años que trabajaba bajo sus órdenes.

Según informaron voceros judiciales, la causa está a cargo de la fiscal Florencia Pons, en la UFI CAVIG, quien ya notificó al implicado sobre las actuaciones preliminares. Ante esto, el administrativo designó al abogado José Beltrán para su defensa legal.

Los hechos reportados, que se habrían repetido en el tiempo y durante el horario laboral, consistían en insinuaciones, acercamientos y tocamientos, que culminaron cuando el hombre presuntamente la tomó por la fuerza y la besó. Debido a la naturaleza del relato, el caso podría encuadrarse bajo el delito de abuso sexual simple.

La presunta víctima había alertado previamente sobre la situación a las autoridades de la facultad o del Rectorado. Sin embargo, la aparente falta de medidas institucionales la llevó a recurrir a la vía penal. Aunque no se solicitó la detención del acusado, la Justicia ya dictó medidas de protección en favor de la denunciante. La formalización de la causa se realizará la semana próxima en una audiencia en Tribunales ante el juez de garantías.