Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue denunciado ante la Justicia federal por presunto lavado de dinero. La presentación fue realizada por el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien pidió investigar el patrimonio del dirigente, los pagos que recibió de la entidad y distintas operaciones inmobiliarias.

La denuncia se conoció luego de que trascendieran documentos contables que registran pagos de la AFA a Beligoy por más de $420 millones, calculados a valores actualizados desde 2020. El planteo judicial busca determinar si existe correspondencia entre esos ingresos, el patrimonio declarado y las inversiones realizadas por el responsable del arbitraje argentino.

Los pagos millonarios que recibió de la AFA

De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, se identificaron dos períodos de movimientos económicos entre la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y Beligoy.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2022 se registraron 20 entregas de dinero en efectivo por más de $10,8 millones de aquella época. Actualizada por inflación, esa cifra equivale a aproximadamente $306 millones.

En una segunda etapa, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, aparecieron transferencias bancarias por $78 millones. Esos movimientos, registrados bajo conceptos como "asesoramiento" y "seminarios", representan otros $124,4 millones a valores actualizados.

Parte de estos registros forma parte de una investigación judicial que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El departamento de lujo que quedó bajo la lupa

Otro de los puntos señalados por Del Gaiso es la adquisición de un departamento de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los registros inmobiliarios, Beligoy declaró haber pagado US$490.000 por la propiedad, que comparte con su esposa, Andrea Rosa Cordero. El inmueble cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, terraza, parrilla y cocheras.

La operación generó interrogantes porque otras unidades similares del mismo emprendimiento fueron ofrecidas por alrededor de US$710.000. Por eso, el denunciante solicitó que se analicen las condiciones de compra y su relación con los ingresos declarados por el dirigente.

Una inversión de más de US$260.000 en departamentos que nunca se entregaron

La presentación también incluye una inversión de US$261.490 que Beligoy realizó en mayo de 2024 para adquirir dos departamentos en La Plata que nunca fueron entregados.

La operación estuvo vinculada a Abes Desarrolladora de Negocios SRL, una empresa investigada por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. El emprendimiento quedó inconcluso y habría dejado entre 150 y 160 inversores perjudicados, entre ellos el exfutbolista y entrenador Pedro Troglio.

Además, Del Gaiso pidió revisar las actividades de Beshoes S.A., una sociedad vinculada a Beligoy que habría obtenido autorizaciones para importar calzado desde Brasil durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

Una denuncia anterior contra el jefe de los árbitros

El legislador de la Coalición Cívica ya había denunciado a Beligoy en 2024 por presuntas irregularidades relacionadas con los arbitrajes y posibles conexiones con apuestas ilegales.

En esta nueva presentación, Del Gaiso volvió a cuestionar el funcionamiento del arbitraje argentino y pidió que la Justicia examine los movimientos patrimoniales y financieros del dirigente.

Beligoy está al frente de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA desde 2018 y también se desempeña como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros.

La Justicia deberá analizar los elementos presentados y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación por presunto lavado de dinero.