Denunciaron en Comodoro Py a los fiscales sanjuaninos Gómez y Pizarro

Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, responsables de investigar las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, fueron denunciados penalmente ante la Justicia Federal por abogados defensores de algunos de los involucrados en el expediente.

Según trascendió en distintos medios provinciales, la presentación se realizó en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la denuncia incorpora un nuevo frente judicial a una investigación que compromete a exfuncionarios provinciales, empresarios y dos actuales legisladores nacionales: Sergio Uñac y Cristian Andino.

El conflicto con el juez federal Daniel Rafecas

La presentación se conoció después de un intercambio entre la Fiscalía sanjuanina y el juez federal Daniel Rafecas, quien había solicitado información sobre el expediente para evaluar un planteo de competencia.

Como informó oportunamente DIARIO HUARPE, el expresidente de OSSE Sergio Ruiz, representado por el abogado Naser Uzair, pidió trasladar la investigación al fuero federal. Su argumento es que la obra recibió financiamiento nacional y créditos internacionales respaldados por la Nación.

El planteo quedó registrado bajo el expediente CFP 5004/2026 y motivó un requerimiento de Rafecas a la Justicia provincial.

Sin embargo, Gómez sostuvo que no podía proporcionar información detallada antes de la audiencia de formalización, porque primero correspondía comunicar los hechos investigados a las once personas alcanzadas por el proceso.

La nueva denuncia se produce después de esa respuesta, aunque todavía no está confirmado que exista una relación directa entre ambas actuaciones judiciales.

La investigación aún espera su formalización

La causa Acueducto Gran Tulum comenzó en diciembre de 2025, después de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia.

Según los antecedentes publicados por DIARIO HUARPE, la Fiscalía investiga posibles irregularidades en las contrataciones, la compra de cañerías, la calidad de los materiales y la ejecución de una obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable.

Entre los once investigados figuran el exgobernador Uñac, el diputado Andino, exautoridades de OSSE y personas vinculadas con la empresa proveedora de tuberías.

La audiencia prevista para el 14 de octubre fue suspendida después de las ausencias de Uñac y Andino. La jueza de Garantías Mónica Lucero aceptó reprogramarla y estableció una nueva convocatoria para el 10 de noviembre.

En declaraciones a HUARPE, Gómez advirtió que mantiene la posibilidad de solicitar el desafuero de Uñac si vuelve a faltar.

Mientras tanto, la Justicia Federal deberá resolver el planteo sobre la competencia de la investigación. La denuncia contra los fiscales constituye una actuación diferente y no implica, por sí misma, que se haya comprobado una conducta delictiva.

El expediente provincial continúa abierto y todavía resta conocer formalmente las acusaciones que la Fiscalía pretende presentar contra los once investigados.