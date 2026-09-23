Denunciaron penalmente por abuso sexual a un médico del Poder Judicial

Un caso de extrema gravedad genera fuerte conmoción en los tribunales locales tras la radicación de una acusación formal contra un profesional de la salud que se desempeña dentro del ámbito judicial en Junín. La presentación penal fue formulada por una adolescente de 15 años, quien responsabilizó directamente al profesional médico de haber sido víctima de un ataque contra su integridad sexual.

Frente a la gravedad del cuadro denunciado, las primeras actuaciones quedaron asentadas en el Juzgado de Garantías N.º 3, organismo que activó de inmediato el protocolo de contención y dispuso las diligencias probatorias urgentes para preservar la prueba.

Con el objetivo de reunir elementos digitales imprescindibles para el avance del expediente, las autoridades intervinientes formalizaron el secuestro de los dispositivos de telefonía celular correspondientes tanto a la persona denunciante como al profesional involucrado, encomendando un peritaje tecnológico exhaustivo a los gabinetes especializados.

Debido al desempeño laboral que el profesional médico ejerce en la misma sede judicial, la totalidad de los representantes del Ministerio Público Fiscal de esa demarcación resolvieron excusarse en bloque. La decisión busca prevenir cualquier eventual sospecha de parcialidad o conflicto de intereses en la tramitación del expediente, garantizando el libre desarrollo de la investigación.

En paralelo con las medidas de prueba técnicas y la recolección de testimonios encomendadas por la magistratura, trascendió que el imputado ya contrató los servicios profesionales de un abogado penalista particular para ejercer su defensa técnica.

Para las semanas venideras se aguarda la concreción de nuevos peritajes, el análisis de la información extraída de los teléfonos moviles y la eventual citación del profesional imputado para prestar declaración indagatoria dentro del marco regulatorio vigente.