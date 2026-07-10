La concejal de Valle Fértil, Mónica Rivero, y su esposo, Alfredo Fernández, fueron denunciados por el presunto delito de estafa en una causa que ya investiga la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan. La presentación fue realizada por Carlos Costa, productor ganadero, que asegura haber sufrido un perjuicio económico superior a los $50.000.000 como consecuencia de una serie de operaciones comerciales vinculadas con la venta de hacienda y la entrega de un camión.

La denuncia también alcanza a la dirigente bloquista Mónica Rivero porque el vehículo que recibió el denunciante como parte del acuerdo estaba inscripto a nombre de la concejal. Según la presentación judicial, cuando Costa intentó transferir el camión descubrió que no podía hacerlo y que Rivero se negó a firmar la documentación necesaria para concretar la operación. Siempre de acuerdo con el relato del productor, esa situación derivó luego en el reclamo de $10.000.000 adicionales para avanzar con el trámite.

Fuentes judiciales confirmaron a DIARIO HUARPE que el expediente se encuentra en una etapa de investigación previa a una eventual formalización, que deberá ser evaluada por el fiscal Nicolás Alvo. Hasta el momento, ni Riveros ni Fernández fueron imputados y la causa continúa bajo investigación.

De acuerdo con la denuncia, el conflicto comenzó en septiembre de 2025. Costa sostiene que, debido a la sequía, decidió vender vacas y terneros y recurrió a Fernández, quien estaba habilitado para operar con una firma consignataria de Córdoba.

Siempre según su versión, las ventas alcanzaron un total cercano a los $16,8 millones, pero los cheques fueron emitidos a nombre de Fernández. Cuando reclamó el dinero, asegura que le respondieron que esos fondos ya habían sido utilizados.

Para saldar esa deuda, ambas partes habrían acordado la entrega de un camión Renault, registrado a nombre de Rivero, valuado en $21.873.261. Costa afirma que aceptó el vehículo pese a que había sufrido un siniestro vial y que luego invirtió alrededor de $30 millones para repararlo y ponerlo nuevamente en condiciones de circular.

El conflicto estalló cuando intentó inscribir el camión a su nombre. Según la denuncia, comprobó que Mónica Rivero figuraba como titular registral del vehículo y que estaba inhibida para realizar la transferencia. A pesar de las intimaciones enviadas para regularizar la situación, el productor sostiene que la documentación nunca fue firmada.

La presentación judicial agrega que, en respuesta a esas intimaciones, los denunciados negaron que la operación se hubiera realizado en los términos planteados por Costa y reclamaron la devolución del camión.

Como respaldo de la denuncia, el productor aportó cartas documento, un informe de dominio del vehículo, conversaciones de WhatsApp, comprobantes de las reparaciones realizadas y la identificación de los mecánicos que trabajaron sobre el rodado, quienes podrían ser convocados como testigos durante la investigación.

La denuncia refleja exclusivamente la versión del denunciante y será el Ministerio Público Fiscal el que determine, una vez reunidas las pruebas, si corresponde o no avanzar con la formalización de la causa penal contra Riveros y Fernández.