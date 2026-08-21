Denunciaron por presunto abuso sexual al jefe del gremio de taxistas

Una presentación penal radicada ante la UFI CAVIG colocaría bajo investigación a Walter Ferreri, actual titular del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, por un presunto hecho de abuso sexual en el entorno laboral, causa en la que el propio dirigente ya habría realizado una contradenuncia por falso testimonio. La accionante habría acudido a la sede judicial el jueves 20 de agosto para formalizar la acusación, al tiempo que habría difundido el caso en la red social Instagram.

La causa contemplaría como evidencia la grabación de una cámara de seguridad interna en la cual, según habría expuesto la presentante, se observaría la secuencia en que el dirigente se le habría aproximado y le habría tocado los glúteos. Durante la difusión del material audiovisual en medios periodísticos, el rostro de la mujer sería preservado para evitar su sobreexposición.

Junto a la publicación del video, la denunciante habría manifestado: “Sufría abuso en mi lugar de trabajo y me vengo bancando a un ‘viejo paj…’ desde hace años”. En el mismo descargo, habría sostenido que el comportamiento no representaría un episodio aislado y habría afirmado: “No soy la única a la que manosea el c...”. Asimismo, la joven habría expresado: “A mí y a nadie más vas a tocar. Espero que se animen a denunciarlo”.

La versión del dirigente

Por otro lado, el dirigente habría utilizado las redes sociales para brindar su versión sobre lo acontecido, donde habría aclarado que padecería un problema de visibilidad que le habría impedido advertir la cercanía y habría sostenido que lo sucedido habría obedecido únicamente a un roce involuntario.

Antecedentes en la Justicia

El referente sindical registraría un antecedente judicial en octubre de 2024, fecha en la que un grupo de choferes lo habría demandado por presunta estafa. En aquella oportunidad, el fiscal Eduardo Gallastegui habría requerido la formalización de la investigación penal preparatoria, aunque la jueza de Garantías Flavia Allende habría desestimado el pedido de imputación formulado por la fiscalía.

La UFI CAVIG coordinaría las medidas iniciales para el esclarecimiento de los hechos, el peritaje de los elementos probatorios y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.