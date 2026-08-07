Denunció a su ex por violación, se retractó e investigan si fue presionada

Una investigación por abuso sexual en la provincia atraviesa un momento de alta incertidumbre tras un cambio radical en el testimonio de la presunta víctima. El caso involucra a una mujer que originalmente denunció a su exconcubino por violación, pero que recientemente decidió presentarse ante las autoridades para desestimar sus propios dichos. El hombre, que cuenta con antecedentes por violencia de género y gozaba de una suspensión de juicio a prueba, sigue vinculado al proceso mientras se aclara la veracidad de esta marcha atrás.

El conflicto se originó con un relato donde se describía que el sujeto la trasladó por un pasillo hacia una habitación para someterla sexualmente en dos oportunidades. En aquella oportunidad se detalló que la mujer le rogaba que se detuviera y una vecina, al escuchar los ruidos, decidió llamar al 911. Este hecho derivó en una causa en la UFI CAVIG formalizada en mayo, donde el acusado estuvo detenido hasta que la justicia le otorgó la libertad con la condición de utilizar una pulsera electrónica.

La situación dio un vuelco el pasado 28 de julio. Según informó la ayudante fiscal Gemma Luján, la denunciante acudió de forma espontánea para firmar un acta donde "manifestó que no deseaba continuar con la acción penal contra su expareja".

En esa presentación, la mujer argumentó que la acusación no era real y que había "acusado a B.V. por presión de su madre". Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal busca determinar si existen intimidaciones que la obligaran a retractarse o si la denuncia inicial no se ajustó a la verdad.

Por su parte, el abogado defensor Noriega remarcó la postura de su cliente durante todo el proceso. El letrado sostuvo que "su defendido siempre sostuvo su inocencia, permaneció a disposición de la Justicia y cumplió todas las medidas impuestas". Ante esto, solicitó que se le retirara el dispositivo electrónico de rastreo por considerarlo excesivo dada la nueva declaración de la mujer.

Finalmente, el juez de garantías Mariano Carreras, quien se encuentra en reemplazo de Federico Rodríguez, analizó los pedidos de las partes durante la audiencia realizada este jueves.

Aunque la fiscalía pretendía extender el uso del dispositivo por tres meses más, el magistrado resolvió prorrogar el uso de la pulsera electrónica por el plazo de un mes. De esta manera, instó a los investigadores a resolver el expediente con celeridad considerando que la denunciante ya "se retractó de la acusación" formalmente.