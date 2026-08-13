Denunció que la ex pareja de su madre la abusó durante nueve años

NOTA DEL EDITOR Importante No se difunde el rostro del presunto abusador para evitar cualquier posibilidad de identificación indirecta y proteger la intimidad de la presunta víctima. Informar también implica cuidar y no revictimizar.

Una joven denunció que fue abusada sexualmente durante nueve años por quien era la pareja de su madre, en un caso de violencia sexual intrafamiliar que comenzó cuando ella tenía apenas 9 años y que, según la acusación, se extendió hasta que cumplió la mayoría de edad.

El acusado es un hombre de apellido Lepes, quien convivía con la familia y habría aprovechado distintos momentos en los que la madre de la víctima se encontraba ausente para concretar los abusos. La denunciante actualmente es mayor de edad y su identidad no será difundida con el objetivo de preservar su intimidad y evitar cualquier situación de revictimización.

Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formalización realizada este jueves, los primeros episodios habrían comenzado cuando la niña tenía 9 años. En una primera etapa, los abusos habrían consistido en tocamientos y otros actos de índole sexual.

Con el transcurso de los años, la situación habría escalado y los ataques habrían incluido abusos sexuales con acceso carnal. La investigación sostiene que esta situación se prolongó durante aproximadamente nueve años, hasta que la joven decidió denunciar lo ocurrido cuando tenía 18.

De acuerdo con la acusación, Lepes habría aprovechado especialmente las ocasiones en las que la madre de la víctima se ausentaba por cuestiones laborales o circunstancias familiares. Incluso, según se planteó durante la audiencia, habría buscado momentos de aislamiento pese a que en el domicilio también se encontraban otros menores de edad.

La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una víctima menor de edad y por la situación de convivencia con el acusado. Esa calificación contempla una eventual pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Frente a ese escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de Lepes. Entre los argumentos planteados estuvieron el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, debido principalmente al vínculo familiar existente entre el imputado, la víctima y los eventuales testigos.

Fiscalía consideró que, si permaneciera en libertad, el acusado podría ejercer algún tipo de influencia sobre integrantes del entorno familiar o sobre la propia denunciante, afectando sus declaraciones.

El juez de Garantías hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva de Lepes mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que, durante casi una década, la joven habría sido víctima de los abusos denunciados.